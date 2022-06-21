İsrail Hükümeti Neden Düşmek Üzere?

İsrail hükümet koalisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada , önümüzdeki hafta parlamentoyu veya Knesset'i feshedeceğini, bu da hükümetin dağılacağı ve ülkenin üç yıl içinde beşinci kez seçim yapacağı anlamına geldiğini duyurdu.

İşte bunun neden olduğuna ve bundan sonra ne olacağına daha yakından bir bakış.

İsrail hükümeti çöküyor – yine mi?

Sağ kanat, merkezciler ve İsrail'in Filistin vatandaşlarını temsil eden bir parti de dahil olmak üzere sekiz partiden oluşan İsrail hükümeti, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce göreve başladığından beri kırılgandı.

Başbakan Naftali Bennett, koalisyon ortağı Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile birlikte iki yıllık siyasi çıkmazın ardından Haziran 2021'de koalisyonu kurdu ve eski Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidar rekorunu sona erdirdi.

Ancak koalisyon içindeki çelişkiler zirveye ulaştı ve Pazartesi günkü karar, koalisyonun çıkış yolunda olduğuna dair haftalarca süren spekülasyonların ardından geldi.

Onları birleştiren asıl şey Netanyahu'ya muhalefetti, ancak nihayetinde bu onları bir arada tutmaya yetmedi.

Koalisyonu uçurumun kenarına iten neydi?

Jilet gibi ince bir parlamento çoğunluğu ve Filistin devleti, İsrail'in Batı Şeria'yı işgali ve din ve devletle ilgili meseleler gibi önemli politika meselelerinde bölünmeler ile, bir avuç üye iltica ettiğinde ittifak kırılmaya başladı.

Nisan ayında, Bennett'in sağcı Yamina partisinin bir üyesi olan Idit Silman'ın ayrıldığını açıklamasıyla koalisyon İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosundaki çoğunluğunu kaybetti .

Son haftalarda, başka bir iltica ve isyan dalgası, Bennett'in koalisyonunu yasaları geçirme yeteneğinden yoksun bıraktı ve ne kadar süre hayatta kalabileceğine dair soruları gündeme getirdi.

Birleşik Arap Listesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri öldüren baskınları protesto etmek için geri çekilmekle tehdit etti.

Bennett, Yamina partisinin bir başka üyesi olan Nir Orbach'ın hükümet koalisyonuyla oy vermeyi bırakacağını söylemesinin ardından bu ayın başlarında olası bir çöküş konusunda zaten uyarmıştı.

Son saman, iki hafta önce İsrail medeni kanununu işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimcileri de kapsayacak şekilde genişleten bir yasa tasarısının parlamentoda reddedildiği zaman geldi .