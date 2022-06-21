Rus Tarihçi: 'Ukrayna Rusya'nın Bir Kolu Değil'

Andrey Aksenov, tarih podcast'i Zakat Imperii (İmparatorluğun Şafağı) sorunlu ülkedeki dinleyiciler arasında popüler olan bir Rus tarihçi ve yazardır.

Ülkesi Ukrayna'yı işgal ettiğinde kaçtı ve çalışmalarına devam etmek için İsrail'e taşındı.

Al Jazeera, Aksenov ile Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının tarihsel bağlamı hakkında konuştu.

El Cezire: 21. yüzyılda Avrupa'da neden tam ölçekli bir savaş var?

Andrey Aksenov: Burada birçok faktör var. 20. yüzyıl boyunca, birçok Avrupa ülkesi diktatörlük veya çeşitli otoriter yönetim biçimlerinden geçti.

Rusya, dünyanın geri kalanından kopuk bir şekilde Komünizmi inşa etmekle meşguldü.

70 yıllık bu deney başarısızlıkla sonuçlandı ve Rusya'yı 30'lu, 40'lı ve 50'li yıllarda Avrupa ülkelerinin yaşadığı aynı gelişme aşamalarından geçirdi.

Bu öğrenilmemiş dersler, ölümcül bir bedelle de olsa şimdi öğreniliyor.

El Cezire: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sık sık Ukrayna'yı “neo-Naziler” ülkesi olarak adlandırıyor. Rusya'da Nazizm anlayışını nasıl tanımlarsınız?

Aksenov: Putin, sırf onlara Rus denmeyecek diye Ukraynalılara Nazi diyor.

Sovyetler Birliği'nde kimse insanlara Nazizmin ne olduğunu açıklamadı. Nazizm, 1945'te Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda [karşı] kazandığımız şeydir. Ancak devlet kurumlarının yokluğu, özgür medyanın yokluğu, tek parti sistemi ve tüm bunlar dahil olmak üzere Nazizmin ne olduğu bilerek açıklanmadı çünkü insanlar o zaman analojiler kurmaya başlayacaklardı.

Günümüz Rus eğitim sistemi kabaca Sovyetler Birliği'ndekiyle aynıdır.

Al Jazeera: Bu, günümüz Ruslarının dünya görüşünü nasıl etkiledi?

Aksenov: Milliyet fikri oldukça belirsiz.

Sovyetler Birliği'nin başlangıcında … onlara milliyetlerine göre kim oldukları öğretilmedi.

Bu nedenle, ortalama bir insan Ukraynalıların bir halk olduğuna inanmıyor. Sibirya'dan bir adam alıp Kiev'e getirirseniz, sokakta [Ukraynaca konuşan] birini duyar ve şaşırabilir.

“Ukraynacayı sadece televizyonda değil, sokaklarda da mı konuşuyorlar?”

İnsanlar Ukraynalıların Ukraynaca konuşmasına ve bunun farklı bir ülke olmasına şaşırıyor.

Algı, Sovyetler Birliği'nin bir şekilde çöktüğü, sonra Rusya'nın bir kısmının kesildiği ve bizim gibi Rusların olduğu Ukrayna adında garip bir ülke ortaya çıktığı yönünde. Ukraynalıların hükümet tarafından Ukraynaca konuşmaya zorlandığını düşünüyorlar.

Al Jazeera: Ukraynalıların on yıllardır kendi halkı olarak anılma hakkı için savaştığını söylemek adil mi? Ve bu ne zaman başladı?

Aksenov: 19. yüzyılda tüm Avrupa'da milliyetçilik yükselişi vardı.

Uluslar, öncelikle, tüm Avrupa'da gruplar halinde yükselen sözde ulusal entelijansiya tarafından oluşmaya başladı. Örneğin biz Çekler'iz ya da Slovaklar'ız dediler, işte bizim asırlık Slovak kültürümüz. Slovak dilinde okullara ihtiyacımız var, Slovakça dilinde kitaplara ihtiyacımız var, bir tür Slovak kültürel özerkliğine ihtiyacımız var, sonra siyasi ve sonra ideal olarak kendi devletimizi yaratmaya.

Bu anlamda Ukrayna, diğer Avrupa ülkelerindeki diğer ulusal projelerden farklı değildir.

Rusinler gibi bazı ulusal projeler işe yaramadı, ancak Çekler, Slovaklar ve Ukrayna gibi diğerleri işe yaradı.