İsrail-Filistin ABD Politikası: Biden Yönetimiyle Ne Değişti, Ne Değişmedi

Kendini Siyonist ilan eden Başkan Joe Biden , üst düzey yardımcıları tarafından İsrail olmasaydı, ABD'nin bir tane oluşturmak zorunda kalacağını söylediği sık sık alıntılanır.

Bu yüzden Biden Beyaz Saray'ı aldığında, Filistinli hak savunucuları ve onu destekleyen Arap-Amerikalı seçmenler, onun liderliğinde ABD'nin İsrail'e karşı tutumunda bir değişiklik için yüksek beklentiler belirlemediler.

Yine de, Biden kampanyasından gelen vaatler ve insan haklarına odaklanan bir dış politika izlemenin erken dönem başkanlığı sırasında , birçok kişi başkanın en azından selefi Donald Trump'ın ABD'yi İsrail ile daha da hizaya getiren bazı adımlarını tersine çevireceğini ummuştu.

Ancak hak savunucuları, Demokrat cumhurbaşkanının şimdiye kadar Filistinlilere verdiği mütevazı vaatleri yerine getirmediğini ve mevcut ABD pozisyonunun Barack Obama döneminde olduğundan daha Trump dönemindekine daha yakın olduğunu söylüyor.

Biden, başkan olarak ilk kez İsrail'e giderken Al Jazeera, Biden'ın Trump politikalarının neleri değiştirdiğine ve hangilerini yerinde tuttuğuna bakıyor:

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği

Trump'ın İsrail lehine yaptığı tüm politika değişiklikleri arasında, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak belki de en önemli olanıydı. 2018 hamlesi , İsrail'in başkenti olarak kutsal şehrin tamamına yönelik iddiaları için pratik bir ABD onayı verdi.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967'de ele geçirdikten sonra 1980'de yasadışı bir şekilde ilhak etmişti.

Filistinliler harekete karşı öfkelerini dile getirirken ve Birleşmiş Milletler ezici bir çoğunlukla kararı “ geçersiz ve geçersiz ” ilan ederken, karar Washington'daki her iki büyük partiden politikacılar tarafından alkışlandı.

Sessiz bir Arap yanıtıyla Trump, büyükelçiliğin yerini değiştirmeden önce Kudüs'ü "masadan kaldırdığını" ilan etti.

Biden için büyükelçiliğin Kudüs'e iade edilmesi hiçbir zaman ciddi bir düşünce olmadı. Onun yönetimi altında ABD, Doğu Kudüs'ü nasıl gördüğünü açıklamak için belirsiz bir dil kullanırken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördü .

Örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan haklarına ilişkin yıllık ülke raporu, İsrail ile ilgili bölümün altında Doğu Kudüs'ü içermektedir. Ancak bir uyarı da ekliyor: “Bu rapordaki dil, İsrail'in Kudüs'teki egemenliğinin belirli sınırları veya İsrail ile herhangi bir gelecek arasındaki sınırlar da dahil olmak üzere, çatışmanın tarafları arasında müzakere edilecek herhangi bir nihai statü sorununa ilişkin bir konum iletmek anlamına gelmiyor."