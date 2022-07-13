Joe Biden, ABD Başkanı Olarak İlk Ziyaretinde Orta Doğu'ya Gidiyor

Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak bölgeye yaptığı ilk ziyaret için Ortadoğu'ya gidiyor ve ilk durağı İsrail.

Biden, İsrail savunma yetkililerinden ABD destekli Demir Kubbe sistemi ve Iron Beam adlı yeni lazer etkin sistem hakkında bir brifing almadan önce Çarşamba günü bir varış töreninde kısa açıklamalar yapacak.

ABD lideri, Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi (PA) Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeden önce, geçici Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Benjamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli liderlerle görüşmek üzere Kudüs'te iki gün geçirecek.

Daha sonra Suudi yetkililerle görüşmek ve Körfez müttefikleri zirvesine katılmak için İsrail'den Cidde, Suudi Arabistan'a - krallık İsrail'in varlığını tanımadığı için - benzeri görülmemiş bir doğrudan uçuş yapacak .

1 Kasım seçimlerinden önce siyasi çıkmaza giren İsrail, eski Başkan Donald Trump'ın şehri İsrail'in başkenti olarak tanıma konusundaki tartışmalı kararını tersine çevirmeyen ABD liderini karşılamak için Kudüs'te 1000 bayrak kaldırdığını söyledi .

Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyorlar ve ziyaretten önce Biden'ı, ABD'yi çatışmada dürüst bir arabulucu olarak yeniden kurma vaadini yerine getirmemekle suçladılar.

Abbas'ın Fetih hareketinin lideri Cibril Rajoub, “Sadece boş sözler duyuyoruz ve sonuç yok” dedi.

Biden Cuma günü işgal altındaki Batı Şeria şehri Bethlehem'de Abbas ile görüşecek, ancak yeni bir barış sürecine yönelik cesur duyurular beklenmiyor, bu da ziyaretin Filistinlilerin hayal kırıklığını yalnızca derinleştirebileceği anlamına geliyor.

Filistin siyasi ve sivil toplum lideri Khalida Jarrar El Cezire'ye verdiği demeçte, "PA, Amerikalılar ve Biden'in ziyaretinin Filistinlilere bir şeyler sunacağı yanılsaması üzerine bahse girmeye devam ediyor" dedi.

Bu, Filistin halkı ile özlemleri ve liderlerinin eylemleri arasında büyük bir uçurum olmasını sağlıyor” dedi.

Görüşmeler, Trump'ın 2017'de göreve başlamasının ardından İsrail lehine bir dizi politika benimsemesinden bu yana ABD ve Filistinli yetkililer arasındaki en yüksek yüz yüze temas düzeyine işaret edecek.

ABD-Filistin ilişkileri de son zamanlarda Filistinli bir Amerikalı olan El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in Mayıs ayında öldürülmesiyle gerildi. Tecrübeli muhabir, İsrail'in Cenin'deki baskınlarını haber yaparken İsrail güçleri tarafından vuruldu.

Birleşmiş Milletler, Ebu Akleh'in İsrail ateşi tarafından öldürüldüğü sonucuna vardı, bir Washington incelemesinin büyük olasılıkla bulduğu bir şey, ancak öldürmenin kasıtlı olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Abu Akleh'in ailesi, Biden yönetiminin onun öldürülmesine verdiği “iğrenç tepki” karşısında “öfke” dile getirdi ve ABD'yi İsrail'e dokunulmazlık sağlamakla suçladı. Biden gezisi sırasında görüşmek istediler ancak Beyaz Saray bu istek hakkında yorum yapmadı.

Bu arada, dört ABD Senatörü, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e Abu Akleh'in öldürülmesinin gözden geçirilmesiyle ilgili yanıtlar talep eden bir mektup gönderdi.

Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Chris Murphy, Patrick Leahy ve Dick Durbin, incelemenin Blinken'in bağımsız ve güvenilir bir soruşturma çağrısına uymadığını söyledi.