İsrail, Ateş Balonlarının Fırlatılmasının Ardından Gazze'yi Vurdu

Filistinlilerin bölgeden yangın çıkaran balonlar fırlatmasının ardından bir gecede Gazze'ye hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'yi kontrol eden militan grup Hamas'a ait bileşikleri hedef aldığını söyledi.

Yangın balonları Salı günü güney İsrail'de 20 yangına yol açtı.

Hamas, İsrailli milliyetçilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yürüyüşüne tepki olduklarını söyledi.

Her iki tarafta da can kaybı olmadı ve Çarşamba sabahı sakinlik sağlandı.

Peki yapılan saldırılar hakkında ne biliyoruz?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Han Yunus ve Gazze Şehri'nde Hamas tarafından işletilen askeri tesisleri vurduğunu söyledi.

Bileşiklerde "terörist faaliyetlerin" gerçekleştiğini ve IDF'nin "Gazze Şeridi'nden devam eden terör eylemleri karşısında düşmanlıkların yeniden başlaması da dahil olmak üzere tüm senaryolara hazır olduğunu" söyledi.

Bir Hamas sözcüsü Twitter'da Filistinlilerin Kudüs'te "cesur direnişlerini sürdürmeye ve haklarını ve kutsal mekanlarını savunmaya" devam edeceklerini söyledi.

IDF, saldırıların Salı günü "Gazze'den İsrail'e fırlatılan kundaklama balonlarına" yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Son yıllarda, militanlar Gazze sınırına sık sık helyum balonları ve yanan yakıt ve patlayıcı madde içeren kaplar taşıyan uçurtmalar gönderdiler. Cihazlar İsrail'de yüzlerce yangına neden oldu, binlerce hektar orman ve tarım arazisini yaktı.

Hava saldırıları, Pazar günü göreve başlayan ve Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarına son veren İsrail'in yeni hükümeti altında gerçekleştirilen ilk hava saldırıları oldu.

Yeni başbakan Naftali Bennett, İsrail siyasetinin tüm yelpazesini kapsayan sekiz partiden oluşan bir koalisyona başkanlık eden sağcı bir milliyetçi.

Kırılgan bir ateşkesin hatırlatıcısı

Son hava saldırıları sadece 10 dakika sürdü, ancak son çatışmaların ardından toparlanmaya çalışan şehir sakinlerine ateşkesin kırılgan olduğunu hatırlatmaya yetti.

Burada insanlara savaşı hatırlatan sadece patlama sesleri değil. Şehrin başına gelen yıkımın ölçeğine tanık olmak için sadece arabanızı sürmeniz veya sokaklarda yürümeniz gerekiyor. Tonlarca moloz, Gazze'nin kalbindeki ana yolları hala kapatıyor.

Yerel bir sokak satıcısı olan Abu Muhammed, önceki şiddet olaylarında en büyük grevlere maruz kalan Rimal semtinde küçük bir arabada fındık satıyor. Muhammed, "Artık daha fazla savaşa tahammül edemiyoruz, koronavirüs pandemisi aylarca işimizi durdurdu ve son savaş büyük bir kayba neden oldu, altı çocuğumu artık besleyemedim." ifadesinde bulundu.

Son saldırılarda vurulan Hamas askeri bölgesinin yakınında yaşayan bir komşu, telefonda yükselen yeni duman bulutlarını izlemenin korkutucu olduğunu söyledi.