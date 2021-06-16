Merakla Beklenen Iphone 13 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Iphone 13 Fiyatı Belli Oldu mu? Iphone 13 fiyatı için beklenen rakamlar nedir? İşte detaylar... Yeni piyasaya çıkacak olan iphone serisi 13 modeli dört farklı şekilde olacak. iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleriyle tüketicinin karşısına çıkacak olan bu telefonun modeli ne olacak merak konusu olmaktadır. Son güncellenen liste ile dolar üzerinden satışa sunulacak olan iPhone 13 cep telefonu fiyatları da belli olmaya başladı.

iPhone 13 Fiyatları Listesi

Yapılan açıklamalara göre iPhone 13 fiyat listesi belli olmaya başladı. iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 pro ve iPhone 13 Pro Max fiyatları şu şekilde.

iPhone 13 Mini 64 GB Hafıza, 4 GB Ram: 700 Dolar

iPhone 13 Mini 128 GB Hafıza 4 GB Ram: 750 Dolar

iPhone 13 Mini 256 GB Hafıza 4 GB Ram: 850 Dolar

iPhone 13 64 GB Hafıza 4 GB Ram: 800 Dolar

iPhone 13 128 GB Hafıza 4 GB Ram: 850 Dolar

iPhone 13 ​​​​​​​256 GB Hafıza 4 GB Ram: 950 Dolar

iPhone 13 Pro ​​​​​​​128 GB Hafıza 4 GB Ram: 1000 Dolar

iPhone 13 Pro ​​​​​​​Max 28 GB Hafıza 4 GB Ram: 1100 Dolar

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Fiyatları şu an için tahmini olarak veriliyor. Ülkemizde de bu paraların TL karşılığında alabileceksiniz. Şimdiki kura göre iPhone 13 Pro ​​​​​​​Max 28 GB Hafıza 4 GB Ram fiyatı KDV'siz 9.399 TL olacak.