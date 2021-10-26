İspanya'nın Kanarya Adaları Açıklarında Bir Çocuk Göçmen Öldü

Kanarya Adaları'ndaki acil servisler, Atlantik Okyanusu'nda sürüklenen bir tekneden kurtarılan düzinelerce göçmen arasında bir çocuğun ölü bulunduğunu doğruladı. Gran Canaria'nın 185 kilometre güneybatısındaki teknede bulunanlar arasında iki yetişkin ve altı çocuk da bulunuyor. Pazar günü acil tıbbi bakım için tekneden tahliye edildiler, ancak bir çocuk hayatta kalamadı. Associated Press'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İspanya Deniz Kurtarma Servisi tarafından yaklaşık 40 kişi daha karaya getirildi ve Arguineguin limanına karaya çıkarıldı.

Kızıl Haç yetkilisi Jose Antonio Rodriguez, kurtarılan göçmenlerin sekiz gün önce Kuzey Afrika'nın hemen dışındaki Batı Sahra'daki Dakhla'dan ayrıldığını söyledi. İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre, Kanarya Adaları'na varışlar, bu yıl Ocak ayından Ekim ortasına kadar tehlikeli yolculuk yapan 14.720 kişiyle arttı - 2020'ye göre yüzde 83'lük bir artış.

Birleşmiş Milletler göçmenlik ajansına göre, geçiş, yaklaşık 900 kişinin ölmesi veya kaybolması nedeniyle son derece tehlikelidir. Uzmanlar, Atlantik'te birçok teknenin görünmez gemi enkazlarında iz bırakmadan kaybolduğunu söylüyor. Örneğin İspanyol göçmen hakları grubu Walking Borders, yılın ilk altı ayında Atlantik rotasında yaklaşık 2.000 ölüm saydığını bildirdi.

Koronavirüs pandemisi ve iklim değişikliği tarafından şiddetlenen çatışmalar, yoksulluk ve diğer faktörler, Avrupa'ya giden yolcuları Fas'tan Gambiya'ya kadar batı Afrika kıyılarında teknelere bindirdi. Akdeniz'de Kuzey Afrika ve Güney Avrupa arasında artan sınır kontrolleri ve engellemeler, insan kaçakçılarının Atlantik Okyanusu'na daha fazla tekne denize indirerek uyum sağlamasına da neden oldu.

Bu yılın başlarında, yetkililer Kanarya Adaları'nda göçmenler için birkaç kamp açtı. Yüzlerce insanın haftalarca tıka basa dolu, aceleyle doğaçlama bir liman kampında kaldığı ve koşulların hak grupları tarafından sert bir şekilde eleştirildiği 2020 akınından sonra daha istikrarlı bir çözüm olarak tasarlandılar.