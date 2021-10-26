Rusya, Avrupa'ya Daha Fazla Gaz Göndermeli

ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli bir enerji danışmanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'yı yeni tamamlanmış bir boru hattının onayını beklemek yerine şimdi Avrupa'ya daha fazla doğal gaz tedarik etmeye çağırdı ve Pazartesi günü bu ciddi gaz kıtlığı riskini önlemek için "bunu hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğini" söyledi.

Biden'ın küresel enerji güvenliği kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Avrupa'daki doğal gaz krizinin Çin'deki güçlü gaz talebi de dahil olmak üzere birçok nedeni olduğunu söyledi. Ancak Rusya'nın, Avrupa Birliği ve Alman makamlarının, gazı Baltık Denizi üzerinden doğrudan Avrupa'ya taşıyan ve Polonya ve Ukrayna'yı bypass eden Nord Stream 2 boru hattına nihai düzenleyici onay vermesini beklemek yerine, satışları artıracak kadar gazı olduğunu söyledi.

Hochstein gazetecilere Washington'dan çevrimiçi bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "Memba üretimini artırabilirler, yapmalılar, hızlı yapmalılar ve mevcut boru hatlarından tedarik etmeliler" dedi. "Eğer Rusya'nın öne sürdükleri gibi Nord Stream 2'yi tedarik edecek gazı varsa, bu, onu Ukrayna GTS (gaz geçiş sistemi) veya diğer boru hatları aracılığıyla tedarik edecek gaza sahip oldukları anlamına gelir, bu yüzden bunu yapmalıdırlar."

Arzının %90'ını büyük ölçüde Rusya'dan ithal eden Avrupa'da doğal gaz fiyatları, yıl başına göre beş kat daha yüksek. Geçen kış tükenen rezervler, sıcak aylarda, kış ısıtma mevsiminde yaşanan kıtlıkla ilgili endişeleri yatıştırmak için yeterince doldurulamadı.

Rusya'nın devlet kontrolündeki Gazprom, uzun vadeli sözleşmeleri kapsamında Avrupalı ​​müşterilere gaz tedarik etmeye devam etti, ancak fiyatlar hızla yükselirken bile spot piyasada arzı artırmadı. Bazı analistler ve siyasi figürler, Rusya'yı yeni boru hattının nihai onayını hızlandırmak için Avrupalı ​​yetkililere baskı yapmak için gaz arzını kısıtlamakla suçladı ve bu da aylar sürebilir. Analistler, Nord Stream 2'nin Avrupa'nın gaz sıkıntısını gelecek yıla kadar hafifletmesine yardımcı olmasını beklemiyorlar.

Hochstein, önümüzdeki kış normalden daha soğuk olursa, gaz ve ısı eksikliğinin en savunmasız topluluklarda hayatlara mal olabileceğine dair Eylül ayındaki bir uyarıyı tekrarladı. Karşılaştığımız krizin sadece para ve yüksek fiyatlar ile ilgili olmadığını, kelimenin tam anlamıyla hayatları tehlikeye atan bir şey olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını artırdığını söyleyerek boru hattına karşı çıktı ve hem Polonya hem de Ukrayna tarafından enerji güvenliği endişeleri nedeniyle karşı çıktı. Aksi takdirde Ukrayna'nın boru hattı sisteminden geçecek olan gaz bunun yerine Nord Stream 2'den geçerse, Ukrayna transit ücretlerini kaybedebilir.