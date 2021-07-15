İspanya'da Yüksek Mahkeme, Sokağa Çıkma Yasağını Anayasaya Aykırı Buldu

Karar, kuralları çiğnediği için para cezasına çarptırılan kişilerin ödedikleri parayı geri almaları için kapıyı açık bırakıyor.

Ancak mahkeme, sokağa çıkma yasağı nedeniyle para kaybettikleri için hükümete dava açmak isteyen kişi ve işletmelerin davalarını kabul etmeyeceğini söyledi.

Hükümet, Covid-19 enfeksiyonlarının ilk dalgasını engellemek için 14 Mart 2020'de olağanüstü hal ilan etti.

O zamanlar, koronavirüs vakaları ve ölümleri yükseliyordu ve hastaneler hızla boğuluyordu. O zamandan beri İspanya'da 81 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

İspanya'da üç düzeyde olağanüstü hal vardır: olağanüstü hal, olağanüstü hal ve en üst düzey, kuşatma hali.

Acil durum kurallarına göre, ülkedeki neredeyse tüm insanlara evde kalmaları emredildi ve yalnızca temel nedenlerle ayrılmalarına izin verildi. Temel iş yerleri hariç hepsi kapatıldı.

Yasalar Haziran 2020'ye kadar yürürlükteydi, ancak ülkenin ikinci bir dalgayla karşı karşıya kaldığı yılın ilerleyen saatlerinde bazı kısıtlamalar yeniden getirildi.

Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi yaptığı açıklamada, olağanüstü halin kısıtlamalara anayasal destek vermek için yeterli olmadığını tespit etmek için altıya karşı beş gibi küçük bir çoğunlukla oy verdiğini söyledi.

Bunun nedeni, kuralların temel hakların bastırılmasıyla eşdeğer olduğu belirtildi.

Mahkeme, insanların özgürlüklerini geçen yıl olduğu ölçüde yasal olarak sınırlamak için hükümetin olağanüstü hal yerine istisna hali ilan etmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da, İspanyolca'da "alarm durumu" olarak bilinen olağanüstü hal, hükümet tarafından ilan edilebilir ve mecliste görüşülmeden önce uygulanabilir. Bu, hükümetin yeni kuralları hızla yürürlüğe koymasını sağlar.

Bununla birlikte, bir istisna hali, hükümet tarafından doğrudan kabul edilmemektedir. Bunun yerine, önerinin önce parlamentoya götürülmesi ve ardından acil durum ilan edilmesi gerekiyor. Mahkeme kararı, aşırı sağ siyasi parti Vox'un açtığı davaya yanıt olarak verildi.