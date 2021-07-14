PTT 15.000 TL Müjdesini Duyurdu, Son Tarih 31 Temmuz, Bu Tarihe Kadar Nakit Verilecek, SMS ile Başvuru İmkanı

Son dakika olarak PTT üzerinden 15.000 TL destek haberi geldi. Son dakika haberine göre, uygun faizlerle kredi imkanı tanınacak. Aktifbank aracılığı ile 36 ay vadeli 15.000 TL kredi kullandırılacak. Bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda banka siciline uygun olmazsanız maalesef kredi başvurunuz onay almayacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler kredi kullanımı gerçekleştirebilirler. Bu ne kadar düşük limitli kredi olsa da aynı politikalara göre verilmektedir. Özellikle kredi notu düşük olan kişiler bankalardan kredi almak istediklerinde olumsuz yanıt alırlar. Aktifbank, kredi notu düşük olan kişilere anında kredi onayı vererek 15.000 TL imkan sunmaktadırlar. Sizlerde bu bankadan SMS ve internet sitesini kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Aktifbank 15.000 TL kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen değerlendirmeye alacak ve size anında kredi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yapan müşteriler eğer onay alırsa banka bu kişilerin adreslerinde kredilerini kullandıracaktır. Bu bankanın şubesiz kredi olarak verdiği n-kolay kredisi için internetten başvuru yapmak istiyorsanız www.nkolaykredi.com.tr adresine girerek kredi başvurusu yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Ayrıca bu bankadan SMS atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına gelip Kredi yazın ve boşluk bırakın TC Kimlik numaranızı yazarak 3050’ye mesaj atabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında 10 dakika içinde mesaj attığınız cep telefonuna kredi sonucu gelecektir. Kredi onayı alan müşteriler bu bankadan anında kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar onay alırsanız banka sizi arayacak ve nasıl kredi kullanmak istediğinizi soracaktır. Aktifbank adresinizde kredi kullanımı işlemleri yapan bankalardan birisidir.

PTT Aktifbank 15.000 TL Online Kredi Nasıl Alınır?

Eğer bu bankanın müşterisiyseniz veya passolig kartı kullanıyorsanız bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka değerlendirme sonucunda size hemen kredi sonucunu verecektir. Kredi onayı almanız durumunda bankaya gitmeden onaylanan tutarı hemen hesabınıza atabilirsiniz. Aktifbank bu kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sunmaktadır. Aktifbank internet bankacılığı veya passolig mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Aktifbank PTT Kredisi Nedir?