İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna'dan Mahkum Dizisi Sonrasında Yeni Hamle

Geçen sene seyirci grubu ile FOX TV ekranında buluşan Mahkum isimli televizyon dizisi projesi büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş ve ön plana çıkmıştı. Dizinin 1. bölüm reytinglerinin çok iyi olduğu gözlemlenmiş ve dizi Perşembe akşamlarının en sevilen yapımı haline gelmişti. Birinci sezonu ile Camdaki Kız dizisinin bölümlerini bile geride bırakmayı başaran Mahkum isimli televizyon dizisi projesi 17. bölüm ardından orijinal hikayenin bitmesi sonrasında seyirci grubunda düşüş yaşadı ve daha sonra senaryonun toparlanamadığı öğrenildi.

Sezon öncesinde Mahkum dizisinde büyük hazırlıkların yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve yeni isimlerin kadroya katılması ile birlikte hikaye de değişikliğe uğradı. Diğer taraftan Mahkum dizisinin seyirci grubu yeni dönemi çok desteklemedi ve bu durumun sonucunda 2. sezon başlarında Mahkum isimli dizi final yaparak ekran hayatına son verdi. İsmail Hacıoğlu ile Onur Tuna muhteşem bir performans gerçekleştirerek Mahkum dizisi sevenlerini mest etmişti.

Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu gibi çok başarılı 2 oyuncu Mahkum dizisinde finali sonrasında iki yeni dizi projesi ile tekrardan hayranları karşısına çıkacak ve sevenleri ile buluşacak. İsmail Hacıoğlu öncelikle Taçsız Prenses isimli proje ile tekrardan Fox TV ekranlarında oyunculuk performansı sergileyecek. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu bu defa çocuklara yardımcı olan Evgin öğretmen karakteri ile hayranları karşısına çıkacak. Oyuncu tekrardan seyirci grubunun içine işleyecek bir rol ile herkesi şaşırtacak ve büyük başarılar elde edecek.

Rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nun yanı sına Onur Tuna da kendisine gelen dizi teklifleri arasında bir seçim yaptı ve dijital dizi olan Sarmaşık Zamanı’nı tercih etti. Emre Karayel, Burçin Terzioğlu, Yiğit Kirazcı ve Hazal Türesan ile beraber başrolde yer alan Sarmaşık Zamanı isimli dizi projesi bir sitede işlenen cinayet sonrasında meydana gelen nefes kesici olayları aktaracak ve Onur Tuna Kerem isimli karakteri canlandıracak. Dizi projesinin çekimlerine kısa süre içerisinde başlanacağı öğrenildi ve Onur Tuna'nın dizide sergilediği performans merak konusu oldu. Mahkum isimli aksiyon dolu projenin final yapıp yayın hayatına sonlandırması ardından Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu tekrardan sete çıkmayı kabul etti ve bu durum İki ünlü oyuncunun hayranlarını memnun eden bir durum haline geldi. Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu'nun yorgunluk nedir bilmeden çalışmaya devam etmesi seyirci grubunu sevindirdi.

İstanbul Fatih'te 1985 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk mesleğine ilkokuldayken piyeste oynayarak başlayan ve daha sonra Müjdat Gezen sanat merkezi tiyatro bölümünde bu işe devam eden ünlü isim aynı zamanda iki sezon boyunca tiyatro da yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Vildan Atasever ile 2010 yılında evlenen oyuncu 2015 yılında ise bu evliliği sonlandırmıştır. 2016 yılında ise Duygu Kaya ile evlenen İsmail Hacıoğlu pek çok projede yer almaya devam etmektedir.