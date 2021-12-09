İsmail Hacıoğlu ile Mahkum Dizisi Arasındaki Derin Bir Bağ Var

Büyük bir beklenti oluşturan Fox TV dizisi Mahkum birbirinden başarılı isimleri oyuncu kadrosunda bulunduruyor. Onur Tuna'nın yanı sıra İsmail Hacıoğlu da yapımda öne çıkan isimler arasında bulunurken Melike İpek Yalova ve Seray Kaya da kadroda bulunan isimler arasında gösteriliyor.

Innocent Defendant isimli yapımdan uyarlanarak Türk televizyonlarında izleyici karşısına çıkacak olan Mahkum isimli dizi kanalın yayınladığı tanıtım videoları ile izleyici kitlesinde de büyük bir beklenti oluşturdu. Oldukça başarılı bir çıkışa imza atması beklenen Fox TV dizisi Mahkum birinci bölümünü 14 Aralık Salı akşamında izleyici karşısına çıkaracak. Bunun yanı sıra dizinin ikinci bölümünün ise 16 Aralık Perşembe akşamında dizi hayranları ile buluşacağı öğrenildi. Daha sonra ise Perşembe akşamlarında yayınlanmaya devam edecek olan dizi hakkında açıklamalar Fox TV tarafından gerçekleşti.

Dizinin fragmanını izleyen seyirci kitlesi ise İsmail Hacıoğlu'nun sergilediği performans sebebiyle heyecan doldu. Mahkum isimli yeni dizide zıt karakterli iki kişiyi canlandıracak olan ve ikiz kardeşleri oynayacak olan ünlü ismi İsmail Hacıoğlu yeniden zor bir görev ile ekranlarda yer aldı.

Daha önce hayat verdiği karakterler de yetenekli isim İsmail Hacıoğlu'nun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ve karakterlere nasıl başarılı bir şekilde girdiğini herkes bilmekte. Milliyet yazarı Sina Koloğlu da bu durum hakkında açıklamalarda bulundu ve ünlü oyuncunun öne çıkacağını belirtti.

Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu, Mahkum dizisi ile ilgili olarak İsmail Hacıoğlu üzerinde durmak istediğini açıkladı. Oyuncuyu bugüne kadar çok farklı rollerde izlediğimizi belirten Koloğlu, Çocuk dizisinde Merve çağıran ile partner olan oyuncunun sergilediği performansı hatırlattı. Bunun yanı sıra dünya çapında Ayla isimli film ile İsmail Hacıoğlu'nun bilindiğini belirten Koloğlu, oyuncunun ne kadar başarılı olduğuna dikkat çekti.