Onur Tuna İlk Kez Böyle Görüldü

Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın ismi, yeni bir dizi ile anılmış ve konu hakkında detaylar izleyici kitlesi tarafından merak edilmişti. Bir Güney Kore dizisi olan Innocent Defendant isimli projenin uyarlanacağı bilgisine ulaşılmış ve yetenekli oyuncu Onur Tuna'nın ismi de kısa süre içerisinde netlik kazanmıştı. Yetenekli ismin hayranları ise bir süredir savcı rolüne hayat verecek olan Tuna'yı beklemeyi sürdürüyor.

İki sezon boyunca Mucize Doktor isimli dizide Cerrah Ferman karakterine hayat veren ünlü oyuncu Onur Tuna genel olarak romantik komedi yapımlarında rol alıyordu. Fakat Mucize Doktor’da hayat verdiği karakter ile bu tür dizilere de çok yakıştığını gözler önüne seren ünlü oyuncu bu defa yeni bir proje hazırlığında.

2011 senesinden bugüne kadar setlerde yer alan ünlü isim, farklı rollerde ve konularda bulunarak her türlü karaktere hayat verebileceğini ispatlamış bir oyuncu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni dizi Mahkum’da ise romantik komedi projelerinden farklı bir rolde izlenecek olan Onur Tuna merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Dizide dramın en sert halleri yaşanacak ve ünlü isim Onur Tuna, Savcı Fırat Bulut karakterini canlandıracak. Hayranları karşısına çok ilgi çekici bir hikaye ile gelecek olan ünlü oyuncu adından söz ettirmeyi dizi başlamadan bile başardı.

Kızımı ve eşini öldürmekle suçlanan Savcı Fırat Bulut bir süre hafızasını kaybetmesi ve daha sonra da adalet ile masumiyet sınavı vermesi ile magazin dünyasına damgasını vuracak. Ünlü oyuncunun hayranları ise Tuna'nın omzuna yüklenmiş olan bu büyük sınavdan nasıl çıkacağını heyecan içerisinde bekliyor. Dram türünde ekranlara gelecek olan dizide büyük bir sorumluluk alan ünlü isim başarılı bir oyunculuk performansı sergileyecek. Peki Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Mahkum dizisi ilk bölümünü 14 Aralık tarihinde ekranlara getirecek.