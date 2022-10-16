İsmail Ege Şaşmaz Barış Akarsu'ya Hayat Verecek! Yeni Film Çok İddialı

Şarkıları, yorumları ve sesiyle müzik tarihinin efsane sanatçısı olan Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan bir film geliyor. Bir dönem boyunca Anadolu rock müzikte fırtınalar esiren başarılı isim Barış Akarsu’nun hayatının anlatılacağı filmin ismi “Barış Akarsu Merhaba” olarak açıklandı. Filmin 18 Kasım tarihinde vizyona gireceği öğrenilirken İsmail Ege Şaşmaz da ünlü sanatçıya hayat verecek. Barış Akarsu’ya hayat vermesi sebebiyle ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz bu gelişme ile gündemin ilk sırasına yükseldi ve adından söz ettirdi.

Sanatçının hayranları müzikseverlerin özlemle beklediği filmin afişini belirledi ve afiş filmin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Ünlü sanatçının hayranları 3 afiş arasına birini seçti ve filmin vizyon tarihinin merak içerisinde beklenildiği öğrenildi. Seyirci kitlesi filme övgüler yağdırırken afiş oylamasında 5 binin üzerinde kişinin o oylamaya katılım gösterdiği bilgisine ulaşıldı.

Hayat vereceği yeni karakter için uzun bir hazırlık döneminden geçen ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz Barış Akarsu'nun öldüğü yaşta olduğunu ifade etti. Önceki bir röportajında Barış Akarsu'nun hayranlarından birisi olduğunu da belirten İsmail Ege Şaşmaz açıklamaları ile gündemde yer aldı. Barış Akarsu’ya olan benzerliği ile de dikkat çeken ve bu film için tercih edilebilecek olan en iyi isim olan İsmail Ege Şaşmaz filmin başrol oyuncusu oldu.

Filmde Barış Akarsu'nun hayatı sinemaya aktarıldı ve İsmail Ege Şaşmaz vizyona girmesi beklenen filmde hayat vereceği performansı ile merak konusu oldu. Barış Akarsu'nun hayranları İsmail Ege Şaşmaz'ın performansını izlerken duygusal anlar yaşayacak ve film titiz bir şekilde takip edilecek. Bunun yanı sıra filmin içerisinde İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendiren şarkılar ile de seyirci grubu coşacak ve nostaljik bir yolculuk müzik ile başlayacak.

Yeni film hakkında dikkat çeken bir diğer konu İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatında ve kariyer yolculuğunda Barış Akarsu Merhaba isimli sinema filminin ne kadar önemli olması oldu. Ünlü oyuncunun kariyer yolculuğunda çok farklı bir dönemi temsil edecek olan bu film oyuncunun bugüne kadar rol aldığı ve performans sergilediği yapımlardan çok farklı bir yerde bulunuyor. Barış Akarsu Merhaba isimli film projesi İsmail Ege Şaşmaz'ın en çok akılda kalacak olan projesi olacak.

İsmail Ege Şaşmaz'ın yanı sıra Metin Coşkun, Almila Ada, Hüseyin Avni Danyal, Şafak Pekdemir, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol ve Ebru Nil Aydın da filmin başrolünde bulunuyor. Barış Akarsu Merhaba isimli film projesinin Türkiye ile birlikte 23 ülkede daha gösterime girecek olması dikkat çekti.

Vizyon tarihi 18 Kasım 2022 olarak açıklanırken Barış Akarsu Merhaba isimli film projesinin Türkiye'nin yanı sıra 10 Ortadoğu ülkesi, 10 Avrupa, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'da da gösterime gireceği açıklandı. Bunun yanı sıra filmin müziklerinin ise Mehmet Can Erdoğan ile Eser Taşkıran tarafından yapıldığı öğrenildi.