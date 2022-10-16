Akbank’tan önemli kredi geldi! Gelir belgesiz, kefilsiz, en düşük faizle 50.000 TL ödeme!

Akbank’tan müşterilerine özel olarak önemli bir kredi duyurusu yapıldı. Bankacılık hizmetlerinde belirli bir dönem teknik arızadan kaynaklı olarak müşterilerine, maddi olarak mağduriyet yaşatmış olan Akbank, müşterilerine özel olarak gelir belgesi istemediği, kefilsiz ve piyasadaki en düşük faiz oranlarını uyguladığı kredi kampanyasına zaman kaybetmeden hemen açıklamış bulundu.

Akbank, geçtiğimiz günlerde hem bankacılık işlemlerindeki ulaşılamadı hem de mobil bankacılık hizmetlerinde yaşanmış olan bir takım sorunlara karşılık olarak, müşterilerinden özür niyetinde bir kredi kampanyasına başlangıç yapmıştır. Bu kampanya kapsamında Akbank müşterileri, 50.000 TL tutarında olan nakit ödeme kredisi ne, piyasadaki en düşük faiz oranıyla müşterilerine vereceğini duyurdu. Aynı zamanda başvuru koşullarıyla ilgili uygulanacak olan şartlarda Esnetilerek, bu konuda müşterilerin olabilecek herhangi bir mağduriyetin de önüne geçilmiştir.

Özellikle mobil bankacılık ile internet bankacılığı konusunda yaşanan erişim sıkıntıları ve işlem sıkıntılarından kaynaklı olarak gerçekleştirilen bu önemli kampanya kapsamında önemli bir ödeme planı hazırlanmıştır. Özellikle banka müşterilerine özel olarak verilecek olan bu kredi de 50.000 TL tutarındaki ödeme en düşük faiz ile beraber 36 ay vade seçeneğe ile kullanıcılara sunulmaktadır. Bu kredinin en önemli avantajı ise başvuracak kişiler da gelir belgesi, kefil ve benzeri gibi bir talep bulunulmamasıdır.

Son günlerin önemli kampanyalarından birisi olan bu 50.000 TL’lik nakit ödeme kredisinde, başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmek için ise Akbank mobil uygulama ya da internet bankacılığı üzerinden 5 dakika süre zarfı içerisinde başvurabilir ve hemen onay alabilirsiniz.