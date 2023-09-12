Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeler ışığında gram altının 3.500 TL'ye ulaşmasının beklendiğini vurguladı ve herkesi şaşırttı. Memiş, bu durumun da potansiyel yatırımcılar için mevcut piyasa koşullarından yararlanmak için önemli bir fırsat sunduğunun altını çiziyor.

Memiş, Ekim ayından sonra altın fiyatlarının durmaksızın yükselmeye başlayacağını ve soluklanmaya pek yer bırakmayacağını belirtiyor. Fiyatlarda yaklaşan bu yükseliş, altına yatırım yapmak isteyenlerin bir an önce harekete geçmesini gerektiriyor. Şimdi İslam Memiş’in önemli açıklamalarına göz atalım.

SON FIRSATI KAÇIRMAYIN!

İslam Memiş, ons altın için kısa vadeli hedefe ilişkin olarak, Ekim ayından itibaren rüzgarın yön değiştirmesinin beklendiğini ve bunun sonucunda 2.000 dolar fiyat seviyesinin öngörüldüğünü açıklıyor. Memiş ayrıca yıl sonuna kadar 2.080 ve 2.150 dolar seviyelerini izleyeceğini belirtiyor. Mevcut kısa vadeli baskılanmaya rağmen, ons altın için genel eğilim orta ve uzun vadede yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

İslam Memiş, rekor kırması öngörülen altın fiyatlarını değerlendirirken, ons altında devam eden baskılanmaya rağmen, doların güçlü olması nedeniyle gram altında düşüş yaşanmadığını belirtti. Ekim ayının gram altın için yeni rekorlar getireceğini, Eylül ayında yaşanacak herhangi bir düşüşün altın yatırımcısı için avantajlı bir fırsat olacağını öngören uzman isim, sonraki fiyat artışlarının hızla gerçekleşeceğini öngörüyor.

Gram altın fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu anda gram altının internette 1.660 TL'den alıcı bulduğunu, kuyumcularda ise 1.700 TL ile 1.708 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirtiyor. İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini genişleterek, 2024 yılında 2.500 TL ve üzeri rakamların görülebileceğini belirtiyor. Memiş, 2025 yılına gelindiğinde ise gram altın fiyatlarının 3.500 TL'yi aşacağını öngörüyor ve bu dönemde alım fırsatlarının sınırlı olacağını belirterek ay sonundan önce altına yatırım yapmanın önemini vurguluyor.