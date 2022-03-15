İslam Memiş’ten Altın Hakkında Sürpriz Açıklamalar: Son Dakika

İslam Memiş’ten altın hakkında sürpriz açıklamalar geldi. Yatırımcıların özellikle altın olarak değerlendirenlerin yakından takip ettiği isim altın hakkında değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmeleriyle yatırımcıların yüzünü güldüren isim altının yakında göreceği zirve hakkında konuştu.

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda gram altın için yeni bir zirve olacağını belirtti. Vatandaşların bir süre daha sabırlı olması gerektiğini aktardı.

Altında Oluşabilecek Yeni Zirveler

İslam Memiş’ten altın hakkında sürpriz açıklamalar geliyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı hedef gösteren Memiş, altının yeni bir rekora ulaşabileceği noktasında vatandaşı uyardı. Yeni rekorların gelebileceğini aktaran Memiş, yükselişlerin Covid-19 süreci dönemini hatırlattığını aktardı. Covid-19 ‘un yoğun olduğu dönemlerde ons altın 2 bin 70 dolar bandına gelmişti. Hemen hemen tüm yatırımcılar 3 bin doları aşacağını düşünüyordu. Oysa altın 1678 dolar bantlarına kadar düştü. Şimdi yine yeni zirveler konuşuluyor. Fakat İslam Memiş dikkatli olunması gerektiğini aktarıyor. Yeni zirvelerin oluşabilmesi için artışların kademeli olarak haftalık bazda da kalıcı olabilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki Hafta Oluşabilecek Altın Fiyatları

Değerli uzman İslam Memiş, gram altının yıl içinde 1450 TL,ons altının da 2 bin 150 dolar seviyesine çekilebileceğini tahmin ediyordu. Memiş tahminlerinin halen geçerli olduğunu savunmaktadır. Yatırım uzmanı Memiş, yatırımcılara öncelikle sakin olmalarını belirtti. Varlıklarını yüksek fiyattan almış dahi olsalar yine de bekleyerek temkinli olmaları gerektiğini açıkladı.