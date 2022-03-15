Kasaba Doktoru Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı

Kısa süre içerisinde TRT 1 ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak olan yeni dizi Kasaba Doktoru, açıklanan oyuncu kadrosu ile ilgili merak uyandırdı ve adından söz ettirdi. Dizide doktorların mesleki zorluklarına dikkat çekecek sahneler bulunuyor ve bu durum da adından söz ettiriyor. Projenin yayınlanan ilk tanıtımı izleyici grubunda büyük bir heyecan yarattı ve oyuncu kadrosu da dikkat çekti.

Söz konusu projenin TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı öğrenilirken Kasaba Doktoru dizisinin çekimlere ise kısa bir süre önce başlandığı belirtildi. Diğer taraftan dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı ise henüz bilinmiyor fakat kısa süre içerisinde yayın tarihinin duyurulması bekleniyor. Bunun yanı sıra dizinin ilk tanıtımı da paylaşıldı ve yanınlanan tanıtımda Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı oyuncular görüldü.

Karakterlerin hepsinin doktor olması dikkat çekici bir durum olurken Ozan Akbaba deneyimli bir doktora hayat verecek. Diğer taraftan Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş gibi de genç oyuncular da mesleğe yeni başlamış hekimler olarak izleyici kitlesi ile buluşacak. Ozan Akbaba dizide son derece idealist bir doktora hayat verecek ve farklı bir rol ile izleyici kitlesi ile buluşacak.

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti ve elde ettiği başarı ile adından söz ettirmişti. Yeni dizide ise Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Ozan Akbaba, Sinan Albayrak ve Vildan Atasever gibi iddialı oyuncular rol alıyor.

Hastane temalı bir dizi olan Kasaba Doktoru isimli televizyon dizisi projesi Güney Kore yapımı bir diziden uyarlama olarak Türk televizyon ekranlarında yayınlanacak. Projede son dönemde çalışma koşulları hakkında sorunlar yaşayan ve şiddete uğrayan doktorların yaşadıkları anlatılacak ve izleyici kitlesi dikkat çekici bir proje ile karşı karşıya gelecek.