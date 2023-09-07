Altın piyasasında sürekli değişen fiyatlar birçok kişinin kafasını karıştırdı. Şu anda altının ons fiyatı 1.916 dolar seviyesinde ve düşüş eğilimi devam ediyor. Buna bağlı olarak gram altının fiyatında da düşüş yaşanmıştır. Ancak buna rağmen kuyumcularda bir gram altının fiyatı 1.700 TL'de sabit kalıyor.

Altın yatırımcıları şu anda nasıl hareket edecekleri konusunda önemli bir ikilemle boğuşuyor. ABD tahvil getirilerindeki son yükseliş, Federal Rezerv'in uzun bir süre daha yüksek faiz oranlarını sürdüreceğini belirtmesiyle birleşince doların değerinin artmasına ve ardından altının değer kaybetmesine yol açtı. Ancak altın piyasası son iki yılda bu baskıyı yönetmekte ustalaşmış ve fiyatlarda ciddi düşüşler yaşanmasını engellemiştir. İşte konu ile alakalı İslam Memiş’in yorumları.

ABD VE FED VERİLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Altın ve para piyasaları konusunda tanınmış bir uzman olan İslam Memiş, yatırımcıların endişelerini gidermek için değerli bilgiler verdi. Memiş, Eylül ve Ekim aylarında gram altın için fiyat tahminlerinde bulunmakla kalmadı, aynı zamanda altın piyasasının analizini de yaptı.

ABD Merkez Bankası'na (FED) işaret eden İslam Memiş, bu ay altın yatırımcıları için iki önemli veri akışının önemini vurguladı. Bunlardan ilki ABD enflasyon verileri, ikincisi ise FED'in faiz kararı. Bu faktörlerin yanı sıra altın piyasası şu anda kısa vadeli olumlu bir trend yaşıyor. Ons altın 2.000 dolar seviyesine yakın kalarak kayda değer bir direnç gösteriyor. Gram altın ise şu anki fiyatı ekranlarda 1.650 TL ile 1.660 TL arasında değişiyor. Ancak kuyumcularda gram altın fiyatının biraz daha yüksek olduğunu, 1.690 TL ile 1.700 TL arasında değiştiğini belirtmekte fayda var.

ALTIN KAÇ LİRA OLACAK?

İslam Memiş, altın fiyat tahminini tartışırken, gram altının ekran fiyatından bulunamaması nedeniyle kuyumcu fiyatına göre değerlendirildiğini açıklıyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 1.700 TL ve altında fiyatlanan her gram altın uygun bir alım fırsatı sunuyor. Memiş açıklamalarında “Yakın gelecekte ons altının 1.960 dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak gram altının 1.720 TL ile 1.730 TL arasında fiyatlanması bekleniyor. Ayrıca Ekim ayında gram altının 1.800 TL sınırını aşacağı öngörülmektedir.” diyor.