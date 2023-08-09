Altın ve para piyasalarının tanınmış uzmanlarından İslam Memiş, dolar ve altın yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş açıklamalarında yatırımcıların dikkat etmesi gereken kilit noktalara vurgu yaptı ve potansiyel olarak son fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, yabancı yatırımların piyasaya akışında gözle görülür bir hızlanma olduğunun altını çizdi ve 280 dolar eşiğine vurgu yaptı. İşte İslam Memiş’in çok önemli açıklamalarının detayları.

ALIM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına yönelik verdiği mesajlarında, Borsa İstanbul'un yüzde 1,26'lık bir artış yaşadığını ve 7258 puana ulaştığını belirtiyor. Fakat Memiş, yatırımcıları bu durumu ani satışların meydana gelmesi halinde alım fırsatı olarak görmeleri konusunda uyarıyor. Bunun yanında Memiş, yabancı yatırımcıların girişlerinin artırdığına dikkatleri çekiyor ve 280 dolar hedef seviyesinin öneminden bahsediyor. Düşüşlerin uygun fırsat olarak görülebileceğini ancak 7000 seviyesinin üzerinde alım yapılmamasını da sözlerine ekliyor.

ALTIN İÇİN ÖNEMLİ YORUM

Dolar-TL kurundaki dalgalanma ve risk primindeki yükseliş ile ilgili olarak da konuşan para uzmanı İslam Memiş, bu faktörleri dolar-euro paritesinin geri çekilmesi ile açıklıyor. Bilhassa avronun dolar karşısında değer kaybetmesi halinde, ellerinde dolar bulunduran yatırımcıları mevcut fırsatlardan yararlanması noktasında uyarıyor. Açıklamasının devamında uzman isim, altın ve dolar yatırımcıları için içinde bulunulan dönemin değerlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Yıl sonuna kadar bu tür fırsatların bir daha ortaya çıkmayabileceğini dile getiren Memiş, düşük seviyelerden altın ve euro alınması noktasında çağrıda bulunuyor.

Uzman isim İslam Memiş'in vermiş olduğu bilgilere göre, altın ve dolar yatırımcılarının mevcut fırsatları dikkatle değerlendirmeleri ve yatırım stratejilerini buna göre ayarlamaları büyük önem taşıyor. Ayrıca döviz kuru dalgalanmaları ve altın fiyatlarının yakından takip edilmesi de çok önemli.