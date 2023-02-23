İslam Memiş altın mı dolar mı sorusuna akılalmaz bir cevap verdi! Vatandaşlar şaşkına döndü!

Vatandaşlar şaşkına döndü! İslam Memiş altın mı dolar mı sorusuna akılalmaz bir cevap verdi! Piyasa uzmanı İslam Memiş, haftaya yükselişe geçerek gram altın 1110 TL’den satışa sunuldu. Çeyrek altınsa 1.874 TL’den satıldı. Cumhuriyet altını, 6 bin 468 TL üzerinden satıldı. Resmi açıklamalarda ons altın fiyatı, 1808 dolardan işlem görmeye başladı. İslam Memiş’e göre iki ay, dolar TL kuru 16 ile 17 bant arasında dalgalanacak. Bazen düşüşe bazense yükselişe geçeceği belirtiliyor. Altın ve dolardaki gerçek fiyatın; dövizci tabelalarında yazdığını sözlere ekledi. İslam Memiş açıklamaları arasında çok dikkat çeken detaylar yer aldı. Örneğin; altın düşüyor almayalım düşüncesinin çok yanlış olduğunu vurguladı.

İslam Memiş, 1000 liranın altında yani 950-1000 aralığında kademeli altın alınabileceğini söyledi. Memiş’e göre belirtilen noktanın da çok iyi karar olduğunu söyleyebiliriz. Memiş altın fiyatlarına dair şöyle bir sıralamada bulundu; 1050 daha sonra 1200 ve senenin son çeyreğindeyse 1450 olacak. Ayrıca altının uzun vadede çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Memiş, altın fiyatı düşse dahi satılmamasını öneriyor.

Altın Ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş Vatandaşları Şaşkına Uğrattı!

Altın ve Para Piyasası Uzmanı olan İslam Memiş tüm yatırımcıların ve yurttaşların merak ettiği ‘altın mı yoksa dolar mı?’ sorusuna vermiş bulunduğu yanıt ile herkesi hayretler içerisine düşürdü. Uzman olan İslam Memiş kobalt özelinde sansasyonel açıklamalar yaptı. Uzman İslam Memiş “Bu fırsat değerlendirilmeli, kobalt 2023 - 2024 yıllarında tüm dünyanın konuşacağı gündem olacağı bir değer kazanacak” dedi. Piyasanın uzmanı olan İslam Memiş ters köşe yaparak “kobalt dünyanın gözdesi durumuna gelecek” biçimindeki açıklamaları ile bütün yatırımcıların ilgisini çekti. Twitter hesabı üstünden paylaşımda tespit edilen Memiç “Sizleri yeni bir yatırım aracı ile tanıştıracağım. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile erken tanımlamak istedim. Dünyanın yeni gözdesi Kobalt (Co) olacak. Bu fırsatı değerlendirmeli ve katiyen kaçırmamalısınız.” biçiminde ki açıklamaları ile bütün dünyanın bunu konuşacağını söyledi.



haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24.com sorumluluk kabul etmez