İslam Memiş gram altın fiyatının 1453 TL olacağı tarihi az önce açıkladı! Rekor geliyor rekor

Altına dair tahminleriyle İslam Memiş dikkat çekiyor. Son açıklamaları da uzmanın çok konuşuldu. Altın fiyatı, yeni haftada yükselişe geçti. Gram altın fiyatı, 1110 TL’den işlem görmektedir. Resmi rakamlarda gram altının 1200 liranın altına gerilemesi dikkat çekti. Piyasalardan sorumlu uzman İslam Memiş, altına yatırım yapmak isteyenlere önemli duyurularda bulundu.

"Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons bazında her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören gram altın TL fiyatı yine orta ve uzun vade için alım fırsatları vermeye devam ediyor.

Güçlü destek seviyesi. Eğer aşağı düşerse 1810 dolar seviyesi var. Ama şu an 1830 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Elinde dolar bulunanlar orta ve uzun vadede 2023 için 2350 dolar 2500 dolar öngörüm hala geçerli. Bu fiyatların düşük olduğunu düşünen birisiyim" şeklinde konuştu.

İslam Memiş açıklamalarında ons Altın fiyatlarının 2300 dolar civarlerine çıkması ve dolarda da herhangi bir farklılık olmaması durumunda gram altın fiyatlarının kısa vakit içinde 1400 liranın üzerine çıkacağını açıkladı.