İŞKUR üzerinden yüzbinlerce kişiye 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! Sigortanızda oluyor!

Sigortanızda oluyor! İŞKUR üzerinden yüzbinlerce kişiye 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! Avantajlı emeklilik haklarına sahip olabilirsiniz. Bu konuda şunu belirtmek gerekir ki birden çok işyerinde çalışan işçilerin 30 günü aşan prim gün sayılarının işçiye o an için bir faydası olmaz ancak yatan primler ileride emeklilik aylığına olumlu yansımaktadır.

İki işyerinde yatan primler aylık Sosyal Güvenlik prim matrahı tavanını aşarsa bu primlerin işçiye ait kısmını yani ‘ünü işçi kurumdan iadesini isteyebilir. İşçinin işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı alınabilmesi için prim ödemelerinin belirlene şartlar uygun olması gerekmektedir.

İŞKUR Bu Ödemeyi Yapıyor

İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi yapılıyor.

Bu harçlık ödemesine 15 yaş üstü herkes başvurabilir. İŞKUR tarafından hazırlanan meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Bu harçlık farklı miktarlar olarak ödenebiliyor.

Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabiliyor. Bunun yanında İŞKUR tarafından yapılan bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor.

Bu eğitim kurslarına katılmada şart 15 yaşını geçmiş olmak. Bu şartları yerine getirenler aylık ödemelerini alabilirler.

Nasıl Başvuru Yapılır?

İşbaşı eğitim uygulamaları bağlamında aranılan müracaat şartlarını taşıyan vatandaşlar müracaatlarını bütün Türkiye çapında yer alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden kimlik belgesi ile şahsen yapabilmektedir. Yine İŞKUR internet sitesi üzerinden e-şube programı üzerinden de hem açılan kursları görüntüleyebilmekte hem de müracaat yapabilmektedir.

Açılan kurslara 15 yaşını dolduran ve İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler katılabilmektedir. Kurslara yapılacak olan müracaatta işverenin yakın akrabası olmamak, emekli olmamak, kurs açan işveren bağlamında son 1 yıl sigorta primi ödenmemiş olmak yani o işverenin eski çalışanı olmamak şartları önemlidir.

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