İşsizlik hem toplumsal hem de bireysel süreçleri olan bir durum olarak biliniyor. İşsiz kalan bireylerde psikolojik problemler baş gösterebilir. Aynı zamanda işsizliğin; boşanma oranlarının artması, aile içi şiddet gibi sonuçları da söz konusudur. Bu nedenle devlet tarafından işsizliğe karşı çeşitli tedbirler alınır.

İŞKUR, işsizliğe karşı çeşitli programlar düzenliyor. Toplum yararına çalışma programı olarak adlandırılan program ile geçici sürede olsa istihdam sağlanabilir. Bu programa katılmak için belli şartların yerine getirilmesi gerekir. Toplum yararına çalışma programı, belli dönemlerde düzenlenir.

TYP KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA PERSONEL ALINACAK

Toplum yararına çalışma programı kapsamında temizlik, güvenlik gibi alanlarda alım yapılacak. Görevliler, okullarda çalıştırılacak. Bu nedenle alımların da okullar açılmadan yapılması bekleniyor. Toplum yararına çalışma programlarına katılacak olanların belli şartları sağlaması gerekir:

- Başvuracak kişiler 18 yaşından büyük olmalıdır.

- Emekli ve malul aylığı almama, sigortalı çalışmama şartları bulunuyor.

- Açıköğretim hariç örgün öğretimde okuyanlar, programa başvuru yapamaz.

- Aynı adreste yaşayanlar arasından bir kişi başvuru yapabilir.

- Hane gelirinin asgari ücretin bir buçuk katından fazla olmaması gerekiyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU TARİHLERİ

2023 TYP başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Gerekli duyurular, İŞKUR internet sitesinden duyurulacak. TYP başvuruları, esube,iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Toplum yararına çalışma programında asgari ücret verilir. Günlük asgari ücret tutarı, çalışılan günle çarpılır. 2023 yılında günlük asgari ücret 380 TL’dir.

Toplum yararına çalışma programları 6 aylık olarak uygulanır. Gerekli durumlarda süre uzatılır. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Toplum yararına çalışma programları; doğal afetler, acil durumlar halinde düzenlenir. Kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda da toplum yararına çalışma programları düzenlenir.

Programa katılmak isteyen kişiler, İŞKUR merkezleri üzerinden de başvurularını iletebilir. Başvuru sonuçları, noter kurasına göre belirlenir. TYP başvuru sonuçları, İŞKUR internet sitesi üzerinden duyurulur.