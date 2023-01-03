Isınma desteği ve yemek ödemesi vergi istisnası oldu! Çalışanlara ısınma desteği 1000 TL ne kadar süre devam edecek?

Devlet tarafından ele alınan ve kısa süre önce faaliyete koyulan tüm çalışanlara aylık 1000 TL yakacak yardımı ayrıntıları tek tek belli oluyor. Bununla beraber vergi ve prim borcuna yönelik istisnaların ayrıntısı da ortaya çıkarıldı. Taslak kanun Hazine ve maliye bakanlığından öncülüğünde sosyal güvenlik kurumlarına ait genelge olarak yayınlandı. Tüm bu süreçte mükellefin faydalanabilmesi için belirli detayları bilmesi gerekiyor.

Bu günlerde alımdan elde edilen güç gittikçe azalıyor. Farklı kanunlarla sürecin daha kolay ve elverişli hale gelmesi planlanıyor. Vergi ve prim istisnaya tabi tutularak yemek tutarlarının ödemeleri artırıldı. Bunun yanı sıra işçilere aylık faydalanabilecekleri 1000 TL'ye kadar yakacak yardımı da verildi. Hazine maliye Bakanlığı yeni bir taslağın düzenlendiğini ifade eden konuşmasında önümüzdeki günleri işaret etti.

Yemek Ödemesi Vergi İstisnası Kaldırıldı!

Resmi gazetede yayınlanması beklenen kanun herkesi mutlu etti. SGK ise yemek ücretlerine yönelik vergi istisnasını kaldırdığını ifade etti. Bunun üzerine de bir genelge yayınladı. 9 Kasım tarihinden sonraki süreçte işverenler gönüllü olarak istediklerinde doğalgaz, elektrik ya da ısınmaya yönelik ek desteği çalışanlarına sunabilecek. Bu destek 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Buradaki en kritik detay var olan maaş üzerine eklenme yapılmadan ek olarak bu rakamın işçiye verilmesi olacak.

Özellikle bu rakamın esas kazanca dahil edilmeden gelir vergisine tabi tutulmadan verilmesi gerektiği ifade edildi. Ödemiş gibi göstermesi hukuka aykırı kabul edilerek istisna kapsamı dışında tutulup o rakamın vergi primlerinin gecikme cezası ile beraber geri alınması sağlanacak.

1000 TL Isınma Desteği Ne Kadar Devam Edecek?

İstisna kapsamı içerisinde tutulan yakacak yardımı bu yılın Haziran ayına kadar devam edecektir. Her ay 1000 TL olarak uygulanacaktır günlük olarak bir vatandaşın tüketebileceği yemek bedeli şu ana kadar 51 TL idi. Asgari ücret artışı sonrası günlük yemek bedeli 78.90 TL'ye ulaştı. Önümüzdeki yılın vergi istisnası göz önünde bulundurularak yeniden bir yükseliş olması da bekleniyor.

Nakti Olarakta Verilebilecek!

Çalışanlara sunulan doğalgaz ya da elektrik yardımlarının yapılan son düzenleme sonrasında nakdi olarak verilebilmesi kararına varıldı. Bu destek işveren tarafından bağlı bulunan şirkete doğrudan ödenebileceği gibi kart kullanılarak da yatırılabilecek kömür yardımda bulunmak istendiğinde bu düzenleme kapsamında tutulmayacaktır. 9 Kasım tarihinde başlatılan bu uygulama kapsamında gelir vergileri kesintiye uğramayacak. İstendiğinde alınacak olan tutar karta yüklenebilecek. İşverenlerin işçilerine yönelik ödemiş olduğu bu rakam yemek desteğinde olduğu gibi aylıktan ayrı olarak ödenecek belirli bir miktarı doğalgaz kartına yüklenecek. Elektrik harcamaları ise elden verilerek tamamlanacak.