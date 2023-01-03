Kimse Cesaret Edememişti O Kurum Yaptı! Haftada 4 Gün Çalışma Sistemine Geçti!

Türkiye'de uzun yıllardır bu sistem konuşuluyordu. Kimse bu sisteme geçiş yapmayı cesaret edemiyordu. Yurt dışında belirli ülkeler çalışanlarına yönelik yeni mesai sistemini uygulanmış ve verim alabilmişti. Türkiye'de de bunu uygulayacak ilk fabrika ise Akrilik elyaf üreticiliği yapan Aksa oldu. Bugüne kadar denenmemiş son yılların daha çok popüler hale gelen sistemi ile beraber daha çok ortaya çıkmaya başlamıştı. Birden çok sektörde kendini gösteren ve araştırmalara konu olan bu yeni düzenleme Türkiye'de bir ilki yansıtacak.

Haftada yalnızca 4 gün çalışma sistemi kapsamında ilk kez başlatılacak uygulama Aksa Akrilik tarafından gerçekleştiriliyor. Konu üzerine Aksa Akrilik yönetimi kurulu üyesi ve genel müdürü olan Cengiz Taş iş ve gündelik yaşam dengesinin sağlanabilmesi için yapılan araştırmalar bu yeni sistemi öngörüyor. Çalışanların memnuniyet oranlarındaki olumlu etkisi verimliliği ve üretkenliği de arttırıyor, dedi.

Uygulamanın Sonuçları Paylaşılacak!

Avrupa'nın pek çok ülkesinde daha esnek çalışma saatleri hem çalışanı memnun ediyor hem de iş sonucundan elde edilen verimi olumlu derecede arttırıyor. Bu kapsamda şirket tarafından 3 aylık süre ile haftanın 4 günü yeni bir mesai sistemine geçilmesine karar verildi. 1450 farklı çalışan kurumda yer alıyor. Yapılacak uygulama sonrasında bunun sonuçları paylaşılacak.

200 farklı çalışan gözlemlenecek. 1 Ocak 2023 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu uygulama gerektiği süreden daha fazla çalışma yapan mesaj ücreti almayan çalışanlar tüm sorumlulukları eksiksiz yaptıkları ve hedeflerini gerçekleştirdikleri müddetçe haftanın 4 günü çalışabilecek. Pilot uygulama olarak süreç başlatılacak.

Haftada 2 Gün Evden Çalışma Uygulanacak!

Bununla beraber haftada iki gün evden çalışma sisteme de uygulanacak. Tüm dünyada şu anda haftanın 5 günü mesai sistemi yer alıyor. Bununla beraber bu süreçte Amerika, İngiltere, Belçika, Yeni Zelanda, Kanada, İrlanda gibi ülkeler haftanın 4 günü mesai sistemine geçiş yaptı. Yapılan araştırmalarda 4 günlük sistemin refahı arttırırken üretkenliği de etkilediği öte yandan şirketin enerji maliyetlerini de düşürdüğü fark edildi.