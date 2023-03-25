İş Bankası’ndan Tarım Alanında Yeni Yatırım

Türkiye İş Bankası tarım sektöründe şirket kurarak yatırım yaptı. Tarımda sürdürülebilir ve verimli tarım ürünleri üretimi için dijital tarım uygulaması olan İmeceMobil’i platforma dönüştürmek amacı ile bankanın yüzde yüz hissedarı olan Trakya Holding A.Ş çatısı altında şirket kurdu.

Grubun teknoloji iştirakçileri olan Softtech A.Ş. bünyesinde geliştirilen kurum için girişimcilik projesinde dijital alanda teknolojileri doğru kullanmak için ve bu uygulamaları tabana yaymak için 2019 yılında hayata geçirdiği “imecemobil” uygulamasını 200 binden fazla kişinin kullandığı ve yüzde 40’ı aşan oranda aktif kullanıcının bulunduğu ileri sürüldü.

Amaç Doğa İle Uyum Sürecinin Desteklenmesi

İmeceMobil A.Ş. Genel Müdürü Sağlam, uygulamanın tarıma vermiş olduğu desteğin güzel bir örnek teşkil ettiğini, kurulan şirketin ise uygulamanın bir dijital tarım platformuna dönüşmesinde büyük payı olduğunu açıkladı. Sözlerine devam eden Sağlam, teknoloji ile tarımı bir araya getirilerek imecemobil ile sunulmuş olan hizmetleri çiftçilerin istek ve ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Mevcut hali ile uygulamanın dijital uygulamalar arasında önemli bir konuma sahip olduğunu dile getiren sağlam şunları da ifade etti.

“Amaçlanan hedef uygulamayı bir platform haline getirerek tarımsal teknoloji ile birlikte bilginin daha çabuk yayılmasını kolaylaştırmak. İnsana, hayvana ve toprağa saygılı bir şekilde doğa ile tam uyumlu üretim süreçlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Sadece tarımsal ürünlerde değil üretim süreçlerinin dijital ortamlara dönüşmesine katkı sağlamak ile kalmayıp, finansal ürün ya da hizmetlere de erişimin sağlanması, ödeme sistemlerini de kapsamasını amaçlıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada imecemobil şirketi ile stratejik öneme sahip bir sektör olan tarımda, ülkemiz açısından teknolojinin tüm imkânlarını ön plana çıkarak faydalanılmasını, sürdürebilir ve katma değerli bir üretim yapılmasının önünü açmayı hedefliyoruz ifadelerine yer verildi.