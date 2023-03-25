Kadınlara yönelik bakanlıktan destek ödemesi geldi. E devlet ’ten başvurana ödenecek! Sadece kadınlara veriliyor. Aile Bakanlığı tarafından açıklandı. Sadece kadınlara özele verilecek. Başvuruda bulunanlara 4 bin lira nakit destek yardımı yapılacak. İşte özel yardım ödemesine ilişkin detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı için Sosyal Yardım ödemelerine devam ediyor. Engelli aylığından muhtaç kişilere kadar verilen yardımlara ek olarak kadınlara da yeni yardım kalemi geldi. Nakit ihtiyaç sahibi kadınlara devletten 4 bin lira tutarında yardım verilecek. Yardımdan faydalanmak için şartları sağlayan kadınlar yararlanacak. Ayrıtılar açıklandı. Başvurular ise e devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Nisan ayı için yardım almak isteyen kadınlar e devlet üzerinden 31 Mart tarihine kadar başvuru yapabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma ihtiyacı olan kadınlar için el uzatıyor. Eşini kaybetmiş olan ve yalnız yaşayan kadınlara geçimini kolaylaştırmak adına bakanlıktan yeni ödeme geldi. Ekonomik anlamda sorun yaşayan kadınlar e devlet üzerinden başvuru yaparak Aile Bakanlığı tarafından verilen ödemeye hak kazanabilir.

Bakanlıktan Sadece Kadınlara Özel Verilecek

2023 yılında ekonomik kriz nedeni ile acil nakit ihtiyacı hisseden kişilerin sayısı oldukça fazlalaştı. Her geçen gün dar gelirli kişi sayısı artıyor. Devlet, Aile Bakanlığı ile yardıma muhtaç kadınlara destek sağlıyor. Dar gelirli yardıma muhtaç olanlar başvuru yapmaları halinde ödeme alabilecek. Yeni proje kapsamına alınan kadınlar başvurularını e devlet üzerinden 31 Mart tarihine kadar yapabilir. Aile Bakanlığı tarafından sadece kadınlar için yapılan ödeme özel olarak kadınlara ödenecek. Aylık olarak verilecek tutar ise 4 bin lira olarak belirlendi. Sizlerde maddi anlamda zorluk çekiyorsanız şartların tutması halinde e devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.