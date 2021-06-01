İş Bankasından Herşey Dahil Ev Kredisi Başvuruları Başladı!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların konut kredilerine olan talepleri de arttı. Bankalar da vatandaşların talepleri arttıkça yeni kredi kampanyalarını açıklamaya başladılar. Yeni bir konut kredisi de İş Bankası’ndan geldi. Banka her şey dahil konut kredisiyle müşterilerine finansman desteği sunuyor!

Yaz aylarının gelişi ile birlikte tekrardan konut alımlarına olan talepler arttı. Kiradan sıkılan vatandaşlarımız kredi çekerek kendi evlerini ödemeyi tercih ediyor. iş Bankası da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza uygun faiz oranları ve kapsamlı kampanyalarla destek sunuyor.

HERŞEY DAHİL EV KREDİSİ KAMPANYASI BAŞLADI

İş bankasının sunduğu yeni konut kredisi paketinde müşterileri ev sahibi olurken ortaya çıkabilecek tüm masraflarda özel faiz oranlarından yararlanıyor. Kredi tahsis ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin ücreti, ekspertiz ücreti ve daha birçok masrafınızı siz değil banka düşünsün!

Konut kredisi kapsamında başvuran vatandaşlara konutun ekspertiz değerinin