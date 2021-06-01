Kanunsuz Topraklar Gülfem Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Bütün Detaylar

Gold Film imzalı yakın tarihte Fox TV ekranlarına gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi izleyiciler tarafından konusu ve oyuncuları bir hayli merak edilmeye başlandı. . Kanunsuz Topraklar dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Dizinin başrol oyuncuları başarılı oyuncu Uğur Güneş ve güzel oyuncu Esra Bilgiç olarak belirlendi. Merak ile beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinin başrol oyuncusu Gülfem izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Kanunsuz Topraklar dizisi Gülfem kimdir, nereli, kaç, yaşında? Bu sorunun cevabı haberimizde.

Yakın tarihte Fox Tv’de izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinin başrolünde bulunan Gülfem karakterini 28 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç canlandıracak. Gülfem, Zonguldak’ta kömür madeni işleten zengin Malik Bey’in kızıdır, güzelliği ile göz dolduran Gülfem babasının madeninde çalışan Davut’a gönlünü kaptıracaktır. Davut karakterini ise Uğur Güneş canlandıracak.

Esra Bilgiç Kimdir?

14 Ekim 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Bilgiç, 28 yaşındadır. Kamera karşısına ise 7 yıl önce ilk defa 2014 yılında Pilot isimli projeyle geçmiştir. 2014 yılında Av dizisinin birinci ve ikinci bölümünde yer alan güzel oyuncu profesyonel olarak bulunduğu ilk dizi ise 2014 yılında başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul dizisidir. Kariyer hayatındaki zirveyi ise 5 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırması ile yakalamıştır. Diriliş Ertuğrul dizisi ile ekranlarda tanınan, sempatik hareketleri ile dikkatleri üzerine toplayan Bilgiç, 2015 yılında Bir Umut Yeter dizisinde boy göstermiştir. Aynı zamanda modellik ile ilgilenen güzel oyuncu 3 defa en iyi kadın dizi oyuncusu ödülünü almıştır. Kamera karşısında en son 2021 yılında Ramo dizisiyle geçen oyuncu, yakın tarihte Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlarda olacaktır.

Esra Bilgiç Yer Aldığı Diziler

2014 – 2015 Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun)

2018 Bir Umut Yeter (Derya Akar)

2020 – 2021 Ramo (Sibel Yıldırım)

2021 Kanunsuz Topraklar (Gülfem)