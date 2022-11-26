İş Bankası ve 3 Banka, Sosyal Medya Hesaplarından Duyurdu! Nakit Olarak ATM'den 10.000 TL Ödeme Geldi!

İş Bankası son zamanlarda gerçekleştirmiş olduğu nakit kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve bu kampanyaya üç farklı banka daha katıldı. Son dakika haberi olarak açık olan nakit ödeme kampanyasında, vatandaşlar başvurularının onaylanmasının hemen ardından 10.000 TL tutarında nakit ödemeleri hemen banka hesapları üzerinden kullanabilecekler. Özellikle İş Bankası tarafından yapılan açıklamalar kapsamında üç farklı bankada bu kampanyaya katılarak 10.000 TL tutarındaki nakit ödemeleri nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlara oldukça uygun ödeme koşulları sunarak gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Buna göre İş Bankası tarafından başlatılmış olan bu kampanyaya Garanti Bankası, DenizBank ve Ziraat Bankası üzerinden de başvuru adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası, DenizBank ve Ziraat Bankası ile beraber İş Bankası, 10.000 TL’ye kadar olan nakit ödemelerde son derece makul ödeme planı ortaya koyarak, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların bu sorunlarını hemen çözebilmeleri için gerekli adımları atmıştır. Dolayısıyla toplamda üç ay ertelemeli olarak kredi ödemesine başlayabileceğiniz gibi aynı zamanda 10.000 TL tutarındaki ödeme miktarını bütçenize en uygun taksit aralıklarına bölerek ödemeye başlayabilirsiniz.

Üstelik dört banka tarafından yapılmış olan bu kampanya kapsamında ister internet sitelerinden isterseniz de mobil uygulama üzerinden banka şubelerine gitmeden, birkaç dakika içerisinde aktif olarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Aralarında kamu bankasında bulunmuş olduğu dört banka, nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için son derece elverişli bir kampanya düzenleyerek nakit ihtiyaçlarınızı hemen gidermeye hedeflemektedir.