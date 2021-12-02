İş Bankası ve 2 Bankanın Yaptığı Duyuru Takdir Topladı, Vatandaşlar 10.000 TL İçin Teşekkür Etti

Bankaların yapmış olduğu 10.000 TL kampanya ile birlikte vatandaşlar acil ihtiyaçları için 36 ay vadeye kadar İş Bankası Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanabilecek. İş Bankası tarafından başlatılan ve düşük faiz oranları ile kullandırılan bu nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler İş bankası'nın kredi politikalarına uygun olması durumunda 10.000 TL ödeme alabilecek. İş Bankası kampanyayı başlattıktan sonra vatandaşlar başvuru yaparak onay almaya başladıktan sonra Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası da kampanyaya dahil oldu.

10.000 TL nakit ödemesi İhtiyaç Kredisi olarak verileceği için İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası kendi banka politikalarına ve kendi faiz oranlarına göre 36 ay vadeye kadar Ödeme yapacak.

İş Bankası

Kamu destekli bankalardan olan İş Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. İş Bankası üzerinden emekli maaşı alan veya sigortalı maaş alan kişiler İş Bankası şubelerine gitmeden İşCep uygulaması aracılığı ile nakit başvurusunda bulunabiliyor. İş Bankası internet bankacılığı şifresi oluşturarak İşCep uygulamasına girebilir ve buradan nakit için 10.000 TL başvuruda bulunabilirsiniz. İş Bankası 10.000 TL ödemelerde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemeniz de 90 gün erteleme yapan bankalardan birisidir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası 10.000 TL ödeme vereceği vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanyada sms ile onay veriyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi de yazarak 4411 numarasına gönderin. Bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya bu şekilde katılacak onay almanız durumunda banka şubelerinden veya Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden 10 bin TL nakit kullanacaksınız.

Garanti Bankası

Size en yakın Garanti Bankası şubesine sadece kimliğiniz ile birlikte giderek Bu bankanın başlatmış olduğu 10.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka hesabı olan kişiler ise masrafsız ve düşük faiz oranları ile alabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası olan 10000 TL'yi mobil uygulama üzerinden kullanabilir.