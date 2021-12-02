Ziraat Bankası Kara Listede Olan Vatandaşlara Hemen Sonuçlanan 100.000 TL Nakit Verecek, 90 Gün Ödeme Yok

Ziraat Bankası Kara listede olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını duyurdu. Özellikle son zamanlarda kredi başvurusu yapan ve kara listede olduğu için onay alamayan kişilere Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile destek kredisi verecek. Bankadan yapılan açıklamada acil paraya ihtiyacı olan kişiler Kara listede olsa bile Ziraat Bankası üzerinden nakit kampanyasına giderek başvuru yapabilir ve kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlara kredi onayı sunacak. Kara listede olan ve borçlarını Ödemiş olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmaları durumunda onay alabilecek ve tekrardan kendi Banka sicilini oluşturabilecek. Ziraat Bankası özellikle emekli olan vatandaşlara yapmış olduğu Bu kampanyada Kara listede olup olmamamız önemli değil ve hemen onay alacaksınız.

Ziraat Bankası Kara listede olanlara nasıl ödeme yapıyor?

Ziraat Bankası Kara listede olan müşterilere ödeme yapabilmesi için kara listede olan borçlarımızı kapatıp borcu yoktur kağıtları ile birlikte banka şubelerine gitmeniz gerekiyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda veya Ziraat Bankası üzerinden maaş almaları durumunda Kara listede olsa bile 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Sigortalı olarak çalışan kişilerde Ziraat Bankası üzerinden maaş alıyorsa ve son iş yerinde en az 6 aydır sigorta primleri yatıyorsa Bu banka üzerinden Kara listedeki kapatma borçları ile birlikte şubelere giderek başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan bu kredileri başvuru yaptıktan sonra genel müdürlük onayı alacağınız için aynı gün içerisinde Kredi sonucu sizlere söylenmez. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve kara liste borçlarınızı kapattığınız başvurunuzu en yakın banka şubesinden yapmanız gerekmektedir. İnternet üzerinden veya sms ile yapacağınız başvurular da kara liste müşterisi olduğunuz için onay alamazsınız.

Ziraat Bankası şubelerinden kara liste borçlarınızı kapatmadıysanız maalesef onay alamazsınız. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden de karın istedi olan vatandaşlara nasıl kredi verileceği hakkında bilgiler alabilir veya en yakın banka şubesine giderek hem faiz oranlarını öğrenebilir hem de nasıl kredi başvurusu yapacağınız hakkında bilgileri alabilirsiniz.