İş Bankası Üzerinden Devlet Destekli Banka Müdürü Onaylı 26.000 TL Nakit Kullandırımı Yapılacaktır

Bankalar üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlara İş Bankası üzerinden yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası haberi bu sabah itibariyle başladı. İş Bankası üzerinden devlet destekli olarak verilecek ihtiyaç kredilerinde 26 bin TL'ye kadar alacağınız kredilerde hem düşük faiz oranları ile kredi alabilecek hem de bankanın masrafsız ve düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak acil ihtiyacınızı giderebileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmek için banka şubelerine gitmelerine gerek yok.

İş Bankası üzerinde hesabı olan ve daha önce bu bankada çalışan kişiler ise düşük faiz oranları ile kredi kullanabilmeleri için bankanın internet bankacılığı uygulaması olan İşCep uygulamasına giriş yapabilir ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilir.

İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden 26.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi başvuru sonucunu aynı dakika içerisinde öğrenecek kredi onayı alması durumunda kendi İş Bankası hesabına İşCep uygulaması üzerinden onaylanan tutarı hemen yatıracak. Banka bu şekilde kredi onayı verebilmesi için kredi notu 1350 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte daha önce kendi bankası'ndan kredi kullanmış olan vatandaşlara öncelik tanıyacaktır.

İşCep uygulaması haricinde bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile kredi sonucunu öğrenebilirsiniz.

İş Bankası emekliye kampanya devam ediyor

İş Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara da kampanyanın devam ettiği Haberi geldi. Emekli maaşınızı iş Bankası şubelerine taşıyarak Kredi başvurusunda bulunursanız banka sizlere Kredi notunuz düşük olsa bile emekli kredisi kullandıracak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız ile birlikte sadece İhtiyaç kredisinde değil konut kredisi taşıt kredisi ve almak istiyorsanız emekliye özel verilen kredi kartına da kullanarak nakit ihtiyacınızın hangi şekilde kullanacağınıza siz karar verebilirsiniz. İş Bankası emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubesine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak İş bankası'nı yapmış olduğu tüm emekli kampanyalarına göz atabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.