ABD'ye Yoğun Kar ve Buz Yağdı

Büyük bir kış fırtınası, Çarşamba günü orta Amerika Birleşik Devletleri'ni yoğun kar yağışı, dondurucu yağmur ve şiddetli rüzgarlarla boğarak seyahati tehlikeli hale getirmekle tehdit etti ve muhtemelen milyonlarca Amerikalının elektriğini kesti.

Ulusal Meteoroloji Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, Abd'nin Teksas ve Colorado'dan Orta Batı'ya kadar uzanan ve Cuma sabahına kadar New York'un kuzeyine ulaşan geniş bir alanı için kış ve buz fırtınası uyarıları ve saatlerin yürürlükte olduğu belirtildi.

ABD'nin orta kesiminde Salı gecesi gelmeye başlayan soğuk hava patlaması, new mexico ve Colorado'dan Maine'e kadar uzanan eyaletleri kış fırtınası uyarıları ve saatleri altına aldı.

Maryland, College Park'taki Ulusal Hava Durumu Servisi'nden meteorolog Andrew Orrison, "Birçok bölge için önemli miktarda kar yağışı ve aynı zamanda buza bakacağız" dedi.

Fırtına Çarşamba günü erken saatlerde Kansas'ın büyük bir kısmına ve Missouri'nin bazı bölgelerine yoğun kar yağdırmış, hava tahmincileri karın sadece gün boyunca yoğunlaşmasının beklendiği konusunda uyarıda bulundu. Missouri ve Michigan'ın orta kesimlerinde 30 cm'den (bir ayak) fazla kar bekleniyordu ve Çarşamba ve Perşembe orta ve kuzeydoğu Illinois'de 30 cm'ye (bir ayak) kadar kar yağabilir.

NWS, güney noktalarının Çarşamba günü seyahat koşullarını hızla bozacak kar ve dondurucu yağmur karışımı görebileceğini belirtti. Rüzgarın saatte 64km (40 mph) yüksekliklerde esmesi de tahmin edildi.

"Buzlanma nedeniyle elektrik kesintileri ve ağaç hasarı bekleyin. Seyahat imkansız olabilir. Tehlikeli koşullar sabah veya akşam işe gidiş gelişleri etkileyebilir." dedi.

CNN'in haberine göre, 100 milyondan fazla insan Rockies'ten New England'a kadar uzanan kış hava durumu uyarıları altında.

Flightaware.com göre, Çarşamba sabahı itibarıyla yaklaşık 2 bin 400 uçuş iptal edildi. Sadece 400'den fazla uçuş, metro bölgesinin bazı bölümleri için bir metre kar tahmininde bulunduğu Chicago'daki iki büyük havaalanına ve bu havaalanlarından iptal edildi.

Indiana'nın kuzeybatısında yoğun kar yağışının özellikle otoyol rampalarında tehlikeli seyahat koşulları yarattığını kaydeden Indiana Eyalet Polisi, insanları zorunda olmadıkları takdirde seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Yoğun karın güneyindeki bölgelerde dondurucu yağmur beklenirken, en ağır buzun Kentucky ve Tennessee için tahmin edildiği belirtildi.

Fırtına bölgedeki düzinelerce okul bölgesini Çarşamba günü dersleri iptal etmeye zorladı.

NWS, Çarşamba günü orta batının üst kısmına ineceği tahmin edilen Arktik yüksek basıncının neden olduğu aşırı soğuk havanın bazı bölgelerde ortalamanın altına düşen sıcaklıklar göndereceğini de sözlerine ekledi.

Son fırtına, şiddetli kış havasının kuzeydoğu ABD'yi sarmasından günler sonra geliyor, bazı bölgelere 60 cm'den (iki fit) fazla kar yağdırıyor ve yüksek rüzgarları paketliyor, binlerce uçuş iptaline neden oluyor ve bazı eyaletlerde yollara erişimi kısıtlıyor.

Çarşamba günü ayrıca, dünyanın en ünlü dağ sıçanı Punxsutawney Phil'in Pensilvanya'da sabahın erken saatlerinde bir törende gölgesini gördüğü ve altı hafta daha kış olacağını tahmin ettiği ilginç ABD tatili Groundhog Günü'nü kutladı.