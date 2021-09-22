8500 TL Ödeme Hemen Hesabınızda! Vakit Kaybetmeden Başvuru Yapın!

Hemen şu anda 8500 TL ödeme alabilirsiniz. Hızlı olmazsanız hakkınız zaman aşımına uğrar ve paranızı kaybedersiniz. Bağkur veya SSK’ya bağlı kişiler hemen başvuru yapabilirler. Nakit avans adı verilen ödemeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlara yapılıyor. İsteyen kişiler 12, 24 hatta 36 aya kadar taksitle nakit avanstan yararlanabilecekler.

Eğer emeklilik için başvuru yapan kişilerin aylıkları son 90 gün içerisinde bağlanmadıysa nakit avanstan faydalanabilirler. Gerekli şartı sağlayan kişiler nakit avans almak istiyorlarsa SGK üzerinden yazılı başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru onaylandığında asgari ücretin 3 katı kadar ödeme alabilecekler.

Devlet Asgari Ücretin 3 Katı Kadar Ödeme Sağlıyor

Kolaylaştırılan sistemle artık emeklilik işlemleri e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Eğer emeklilik için başvuru yapan kimseler nakit avanstan yararlanmak istiyorlarsa tek bir şart var: Emekli aylıklarının son 90 gün içinde yatırılmamış olması. Bu şartı sağlayan vatandaşların ödemeden yararlanmak için SGK yoluyla yazılı bir başvuru yapmaları gerekir. Onaylanan başvuru sonrası kişiler asgari ücretin yaklaşık 3 katı kadar nakit avansa sahip olacaklar.

Yeni Dönemde Asgari Ücrete Zam Geliyor

Vatandaşlara verilen nakit avansın 2021 yılı için net asgari miktarı 8477 TL. Ayrıca bu tutarın yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber zamlanması bekleniyor. Emeklilik aylığının bağlanması belirli bir zaman alıyor. Bu yüzden vatandaşlara yardım için nakit avans ödemesi devreye giriyor. Nakit avans emeklilik başvurusu yapmış kişilere veriliyor.

Özellikle son günlerde vatandaşların nakit paraya olan ihtiyacı artmış durumda. Bu durum emeklilik başvuruş yapan kimselerin nakit avansa talebini de artırıyor. Emeklilik başvurusu yapmış olan herkese nakit avans veriliyor. Verilen avanslar daha sonra faizsiz bir şekilde aldıkları aylıklar üzerinden küçük kesintiler şeklinde çekilecek.

Devlet Emeklilere Özel Pek Çok Kampanya Yapıyor

Bankalar, önceden emekli olanları veya yeni emekli olacakları müşterileri yapmak için rekabet halindeler. Bundan dolayı emeklilere pek çok kampanya ve yardım yapıyorlar. Pek çok banka emeklilere özel düşük faizli veya sıfır faiz imkanlarıyla kredi sunuyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için ise emekli maaşınızı bu bankadan almanız yeterli.