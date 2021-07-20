İş Bankası Son Dakika Açıklamada Bulundu! 10.000 TL'ye Kadar, 36 Ay Vadeli, 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyasını Duyurdu. İş Bankası kredi kampanyasına başladı ve kredi vereceğini duyurdu...

Bankanın son yaptığı kredi kampanyasında 10.000 TL ihtiyaç kredileri sadece kimlikle verilmektedir. Gelir belgesiz olarak alacağınız bu kredileri alabilmek için nasıl başvuru yapabilir, nasıl kullanabilirsiniz yazımızda sizlere bahsettik. Kredi ihtiyacı olan müşterilerin anında onay alacakları bu kredi ile ilgili bilgiler şu şekildedir.

İş Bankası 100 yıla yakındır ülkemizde hizmet veren bir bankadır. Bu banka güvenilir banka olmasından ziyade ayrıca kamu destekli bir banka olarak da bilinmektedir. İş Bankası ihtiyaç kredilerinde sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadırlar. Sizlerde eğer bu bankadan bir kredi talebiniz olacaksa bankanın uyguladığı politikalara uygun olmak kaydıyla hemen kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Kredi Başvurusu İçin Banka Şartları Nedir?

İş Bankası kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi başvurusu yapmadan önce kredi skorunu ve kredi sicilini bilmeleri gerekmektedir. Diğer bankalar ile kıyaslama yaptığımız zaman bu bankanın kredi verme şartlarının daha ağır olduğunu söylemek istiyoruz.

Son yaptıkları 10.000 TL kredi kampanyasında kredi onayı alabilmeniz için 1350 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir. Ayrıca bankalardan yapacağınız başvurularda götüreceğiniz gelir belgesi ile birlikte en az 3 aylık sigortanızın da olması gerekiyor. Banka kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin TC numarasından tüm banka sicillerine bakacaktır. Eğer güncel olarak kullandığınız kredi veya kredi kartı gibi ürünlerde gecikmeler varsa kredi başvurunuz olumsuz olacaktır.

İş Bankası 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu bankanın birden fazla kredi başvurusu yöntemi bulunmaktadır. İlk olarak banka kendi müşterilerine daha uygun faizlerle kredi verdiğini söylemek istiyoruz. Bu bankadan maaş alan bir müşteriyseniz veya bankada hesabınız varsa İş cep uygulaması üzerinden veya internet bankacılığı sayfasından iş bankası internet şifreniz ile giriş yaparak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Oturduğunuz yerden yapacağınız bu kredi başvurusunda onay alırsanız banka onaylanan tutar kadar krediyi anında sizin banka hesabınıza aktaracaktır. Kredi kullanırken vade sayısını ve taksit ödeme gününü siz belirleyeceksiniz. Bu yüzden başvuru sonrasında size verilen tüm bilgileri okumanız gerekiyor.

10.000 TL kredi başvurusu için eğer banka müşterisi değilseniz bankanın ATM’sine giderek kredi başvurusu yapabilir veya en kolay yöntem olan banka şubesine giderek hemen kredi başvurusu yaparak sonucu öğrenebilirsiniz. İş Bankası şubesine gittiğinizde yanınızda kimlik ve gelir belgenizin olması yeterlidir. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler tüm evrakları doğru bir şekilde bankaya verirse, banka değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapacak ve bu değerlendirme sonucunda hemen kredinizi kullanacaksınız.