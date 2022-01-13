İş Bankası Müşterileri Her Zaman Karlı Çıkıyor! Uygulamayı İndirenlere 90 Gün Ertelemeli 30.000 TL Veriyor.

İş Bankası başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. İş Bankası banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar Bu banka üzerinden istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilecek. 30.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca kredi notu haricinde düzenli olarak bir gelir sahibi olması da gerekiyor. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını İş bankası'na taşıyarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

İş Cep uygulamasından kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası müşterisi olan kişiler İşCep uygulamasını indirerek hemen Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kendi banka hesabınız üzerinden müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya size en yakın İş Bankası şubesine giderek internet bankacılığı şifresi oluşturabilir kimlik numaranız hesap numaranız ve şifreniz ile birlikte İşCep uygulamasına giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi 7gün 24saat yapabilirsiniz.

İşCep uygulaması üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi ayrıca kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi limitlerini görebilirsiniz. Hızlı Kredi bölümünden ihtiyaç kredisi ihtiyacınızın olması durumunda Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir kredi onayı almanız ile birlikte de hesabınıza bu parayı banka şubesine gitmeden yatırabilirsiniz.

İş Bankası vermiş olduğu bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapıyor ve toplamda da 36 ay vadeye kadar işlem yapıyor. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da kredi başvurusu hakkında bilgiler alabilir faiz oranlarını öğrenebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.