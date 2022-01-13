Denizbank ve 2 Banka Haberi Verdi, Sadece ATM Üzerinden Alınacak 20.000 TL Nakit Banka Müdürü Tarafından Onay Verilecek

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirli şartlar dahilinde kredi almak istiyorlarsa DenizBank İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve istedikleri zaman kredi kullanabilir.

Denizbank İş Bankası ve Ziraat Bankası yaptığı kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Denizbank İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparsa 20.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. 3 bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması gerekmektedir.

DenizBank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve 20.000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsanız bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak onay olabilir Ve daha sonra bu krediye ATM üzerinden çekebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra ne kadar kredi onayı alacağınızı mesajı size gelecektir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

20.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler kamu Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Ziraat Bankası resmi internet sitesine girerek Bu banka üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde bu banka üzerinden kredi kullanabilir.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

20.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler işbankası hesapları olması durumunda İşCep uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi kampanyasına katılabilir ve başvuru gerçekleştirebilir. 20.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler en yakın İş Bankası şubelerine giderek ayrıca kimlik ve gelir belgesi ile birlikte de kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka Yaptığı tüm kampanyalarda düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sunarken sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan kişiler için bireysel olarak ATM üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak güncel faiz oranları da öğrenebilir ve dileyen müşteriler buradan ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilir.