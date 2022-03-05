İş Bankası Kartınız Varsa Dikkat! 100 TL Veriyor

İş Bankası, resmi internet sayfası üzerinden yapmış olduğu bir son dakika duyurusu ile müşterilerine harcadıkça kazanma avantajlar sunduğunu dile getirdi. İş Bankası, başlatmış olduğu bu kampanyanın ayrıntılarını da ilan etti. İş Bankası tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlayanların kartlarına 100 TL yüklenecek. Kampanya açısından bakıldığında, maximum kart veya maxipara kart ile restoran piyasasında faaliyet göstermekte olan işyerlerinden bir sefere mahsus ve değişik günlerde yapılacak her 200 TL ve daha da üzerindeki restoran harcamalarında 20 TL, totalde ise 100 TL maxipuan kazanmanızı önü açılıyor. 1 Mart tarihinde başlayan bu kampanya ise 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Kampanyaya katılım için son günü beklemeyin, acele edin!

Kampanyanın başlama ve bitiş süresi başta olmak üzere kampanyaya katılım koşulları ile kampanyadan faydalanmak amacıyla yerine getirilmesi gereken kriterler başta olmak üzere pek çok detay ya bu haberde ulaşabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak amacıyla maximum mobil uygulamasında kampanyalar kategorisinden ilgili kampanya ile ilgili 'katıl' sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Katılımınızı kampanya dönemi içerisinde istemiş olduğunuz zaman alışverişinizden önce ya da sonra yapabilirsiniz.

Hangi Kartlar Bu Kampanyaya Dahil?

Maxipara kart,

Maximum Kart,

Maksimum genç,

Maksimiles black,

İş’te üniversiteli,

Maximum Kart

Hangi Kart Ve İşlemler, Bu Kampanyaya Dahil Değildir?

İş Bankası'nın bankamatik kartları, vadematik kart, aidatsız kart, ticari kredi kartları ile yapılan işlemler, maximum fırsat, maxipuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptali ile iade işlemleri kampanyaya dahil değildir. Farklı ürün kategorisinde gerçekleştirilen ve satış yapan sanal mağazalardan ya da e-ticaret sitelerinden gerçekleştirilen alışverişler ise kampanyaya yine aynı şekilde dahil değildir.

Ödül Kullanımı Detayları Neler?

Maxipuanlarınız, 6 nisan 2022 tarihinde kampanya açısından kullanılmakta olan son kartınıza yüklenecektir. Maxipuanları son kullanma tarihi ise 31 Mayıs 2022 (bu tarih dahildir). Bir müşteri, bu kampanyadan bir defa faydalanabilir ve en çok 100 TL maxipuan kazanabilir. Ek kart ile kampanyadan faydalanılması halinde maxipuan ek kartın bağlı olduğu asıl karta yüklenecektir. Ek kart sahibi ile ek kartın bağlı olduğu kart sahibi ise ayrı ayrı maxipuan kazanamayacaktır.