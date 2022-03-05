PTT'den Son Dakika Elektrik Yardımı! Başvuru Yapan Aileler Anında Şartsız 350 TL Ödeme Alacak

İşte bu zorlu süreçte Devletten dar gelirli ailelere yardım eli uzandı. Uzunca bir süredir devam eden elektrik fatura desteğinin yanı sıra doğalgaz fatura desteği de sunulmuştu. Şimdi de PTT'den son dakika müjdesi geldi! Başvuru yapan tüm aileler anında şartsız 350 TL aylık ödeme alabilecek. Tek yapmanız gereken başvuru yapmak. Peki kimler aylık 350 TL destekten faydalanabilir? Detaylar haberimizde sizlerle...

Dar gelirli vatandaşlara son dakika müjdesi PTT'den geldi! Daha önce, yıllardır süregelen şekliyle dar gelirli ailelere elektrik fatura desteği sunuluyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı doğalgaz fatura desteği de devreye alındı. Son dönemde özellikle elektriğe gelen zamlar sonrası vatandaşlar faturalarını ödemekte zorluk yaşıyordu. PTT'den gelen son dakika müjdesiyle aylık 350 TL'ye kadar elektrik fatura desteği tüm dar gelirli aileleri sevindirecek. Şartları taşıyanlar her ay elektrik faturalarında 350 TL'ye kadar indirim imkanına kavuşacak. Elektrik fatura desteği için başvuru nasıl ve nereye yapılır? Kimler aylık 350 TL elektrik desteğinden yararlanabilir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizin devamında sizlerle.

PTT'den Elektrik Fatura Desteği Müjdesi!

2022 yılında elektrik fatura desteği aylık 350 TL'ye kadar PTT üzerinden gerçekleştiriliyor. Ailedeki insan sayısına, gelir durumuna ve hanede tüketilen elektrik miktarına kW/h göre elektrik fatura desteğinin tutarı değişkenlik gösteriyor. Bu çerçevede;

1-2 kişilik ailelerde 125 TL,

3 kişilik dar gelirli ailelere 150-175 TL,

4 kişilik dar gelirli ailelere 200-250 TL,

5 kişilik dar gelirli ailelere ise 300-350 TL aralığında elektrik fatura desteği sunuluyor.

Elektrik Fatura Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik fatura desteğine başvuru yapmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, T.C. Kimlikleri ve elektrik faturaları ile bizzat PTT şubelerine müracaat edebiliyorlar. Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve E-Devlet platformu üzerinden de elektrik fatura desteği başvuruları alınıyor.

Kimler Elektrik Fatura Desteği Alabilir?

2022 yılında aylık 350 TL'ye kadar yükseltilen elektrik fatura desteğinden dar gelirli vatandaşlar öncelikli olarak yararlanabiliyorlar. Hane içi kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 4'te 1'inden az olması gerekiyor. 2022 yılı için bu tutar kişi başı 1.062,50-TL olarak uygulanıyor.

Elektrik fatura desteğinden, geliri düşük olan tüm vatandaşlar ile, muhtaç asker aileleri, eşi vefat etmiş kadınlar, öksüz/yetim ve asker çocukları, kronik hastalığı bulunanlar, engelliler, engelli yakınları, 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlar yararlanabiliyor.