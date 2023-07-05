İş Bankası, İşCep mobil kullanıcılarına özel bir fırsat sunuyor: Faizsiz nakit avans kampanyası! Aralık ayı içerisinde başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya, İş Bankası müşterilerine 10 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, öncelikle İşCep mobil uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturmalı ve kredi kartı başvurusunda bulunmalıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, kısa sürede taksitli nakit avans kampanyasına başvuruda bulunabilirler. Ancak kampanyadan yalnızca İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler faydalanabilir.

Taksitli nakit avans kampanyası kapsamında, faizsiz olarak geri ödeme seçeneği sunulmaktadır. İş Bankası müşterileri, 5 aylık vade aralığıyla aylık taksitler halinde 10.000 TL'yi geri ödeyebilirler.

Bu kampanyadan her müşteri sadece bir kez faydalanabilir. İşCep uygulaması üzerinden "müşteri olmak istiyorum" adımını takip ederek müşteri hesabı oluşturulmalıdır. Başvuru süreci, mobil uygulama, internet şubesi, fiziki şubeler veya İş Bankası müşteri hizmetleri hattı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Taksitli ve faizsiz nakit avans tutarı, en az 300 TL ve en fazla 10.000 TL arasında değişmektedir.

Yüksek bir tutar talep edildiğinde, bankanın belirlemiş olduğu faiz politikası çerçevesinde taksitli nakit avans başvurusu yapılabilmektedir. Kredi kartı başvurusu onaylanan kişiler, başvurudan itibaren 7 gün içinde kampanyadan bir yıl boyunca faydalanabilirler. Kampanya dönemi süresince İş Bankası kredi kartı ve ticari kredi kartı kullanıcıları da bu avantajdan yararlanabilirler.

İş Bankası'nın İşCep mobil uygulamasıyla sunulan faizsiz nakit avans kampanyası, müşterilere hızlı ve kolay bir şekilde ihtiyaçlarına yönelik finansman imkanı sağlamaktadır. Siz de bu fırsattan yararlanmak ve nakit ihtiyaçlarınızı uygun taksitlerle geri ödemek için İşCep mobil uygulamasını indirebilir ve başvurunuzu hemen yapabilirsiniz!