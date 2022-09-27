İş Bankası Hesabı Olanlar Dikkat! Bankadan 6 Gün Süre Var, İşlem Yapın

Son zamanlarda sürekli olarak güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatan İş Bankası, yeni yapmış olduğu kredi kampanyasında 6 gün süre kaldığını ve banka hesabı olan vatandaşlara bu kredileri düşük faiz oranları ile birlikte vereceğini açıkladı. İş bankası üzerinden yapılan yeni açıklamalar ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanacakları kredilerde banka kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceği açıklandı.

Banka kredi şartlarına uygun olan tüm bireysel müşterilerim ve emekli olan vatandaşların katılabilecekleri bu kampanyalarda düşük faiz oranları ile birlikte sizlere sadece 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak ve verilecek olan bu kredilerde banka hesabı olan kişilere gelir belgesiz işlem yapılacak.

6 gün içinde başvuru yaparak...

6 gün içinde başvuru yaparak, sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankanın kredi şartlarına uygun bir müşteri olmanız durumunda hemen başvurunuzu gerçekleştirerek, şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler ve onaylanan bu kredilere hemen aynı gün içinde kullanabilirler. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte banka şubelerine gitmeden de işlemlerine hemen yapabilmektedirler.

İnternet bankacılığı şifresi ile birlikte iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapan vatandaşlar, 7 gün 24 saate ihtiyaç kredisi onayı almaları durumunda iş cep uygulaması üzerinden hesaplarına onaylanan tutara alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda iş Bankası, sizlere bu şekilde destek verecek ve 6 gün içinde başvuru yapmanız durumunda da hemen sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullandırımı sağlayacaktır. bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür.