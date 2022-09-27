Emeklilerin yüzü gülmeye devam edecek! Cumhurbaşkanı açıkladı, Emekli maaşına ek ödemeler gerçekleşti

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da daha önce duyurusu yapılan ve sadece kamu bankaları üzerinden verilecek olan 35000 TL'ye kredi ödemeleriyle ilgili detayları öğrenmeye başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere daha önce kredi kullansanız bile 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan Krediler hesaplarına yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri yapacağını ve onaylanan bu kredileri de şubelere gitmeden hesaplarınıza yatıracağınız açıkladı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde alabilecek ve onaylanan bu kredileri de kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmelerine gerek kalmadan hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemesi de vermektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlara ayrıca, 750 TL emekli promosyonu 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı ve yine 10000 TL ye kadarda aidatsız kredi kartı verilmektedir. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız ve 35000 TL'ye kadar kredi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsanız da sizlere yapılacak olan ödeme tablosu 36 ay vadeli olarak sizlere sunulacaktır.