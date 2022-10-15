İş Bankası hesabı olanlar dikkat! 10 gün içinde süreniz verildi ve Başvuru yapmanız gerekiyor

1O gün içerisinde iş Bankası üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaşıldı, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit kampanyasından yararlanarak 50000 TL gelir belgesiz kredi alabilecek. Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlar dahilinde ihtiyaç kredisini işbankası üzerinden almak istiyorsanız, nakit kredi kullanacak olan kişilere kolaylıklar sağlanarak, düşük faiz oranları ile birlikte ekim ayı sonuna kadar kredi imkanı sağlanıyor. Özellikle banka hesabı olan ve 10 gün içerisinde başvuru yaparak, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere banka, resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru paylaştı.

Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden hemen İş Bankası'nın İş Cep uygulamasını da kullanarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde ödeyebilecektir.

Banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için hızlı bir şekilde kredi işlemlerini, bankanın internet sitesi üzerinden de yapabileceğini söyleyebiliriz. 50000 düşük faizli krediler verilmektedir. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, özellikle bankanın hesabını kullanan vatandaşlara istedikleri zaman kullanabilecekleri bir kredi limiti hazırlandı ve bu kredi limitlerine uygulama üzerinden hızlı kredi menüsünden ulaşabilmektesiniz.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde bireysel tüketici kredisi vermektedir. Size en yakın banka şubesine giderek te kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bankanın yapmış olduğu tüm kredi kampanyalarına istediğiniz zaman, başvurumuzu gerçekleştirerek sonucunu da bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kolay bir şekilde alabilirsiniz.