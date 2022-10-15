Billur Kalkavan Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı, Hastalığı Neydi?

Başarılı oyuncu ve sonucu Billur Kalkavan, yaklaşık olarak 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görmekteydi. Başarılı isimden üzücü haber geldi ve Billur Kalkavan'ın 59 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haber sonrasında ilk açıklamayı yapan Buğra Bahadırlı ise konu hakkında detayları paylaştı. Bugüne kadar pek çok filmde ve dizide rol alarak güçlü bir oyunculuk performans sergileyen Billur Kalkavan’dan acı haber geldi ve Türkiye yasa boğuldu. Ünlü oyuncu bir süredir kanserle mücadele ediyor ve sağlık durumu ile sevenlerini endişeye sürüklüyordu.

Acı haber ile gündemde yer alan ve hayatını kaybetmesiyle sevenlerini üzüntüye boğan Billur Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı kanser tedavisinin iyi gittiğini açıklarken kemoterapi sırasında vücudunda bir mantarın türediğini belirtti. Türeyen bu mantarın enfeksiyona neden olduğunu ve buna bağlı olarak da bağışıklık sisteminin iyice zayıfladığı açıklandı. Son 2 haftadır Billur Kalkavan'ın düzgün bir şekilde uyuyamadığı ve yemek yiyemediği belirtilirken 2 gün önce yoğun bakıma alındığı söylenildi. Ancak bu tempoya Billur Kalkavan'ın kalbinin daha fazla dayanamadığını açıklayan Buğra Bahadırlı, sabah 3.45'te Billur Kalkavan'ın kalbinin durduğunu belirtti. Cenaze töreni ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Bahadırlı cenaze töreninin henüz belli olmadığını belirtti. Billur Kalkavan'ın kardeşleri ile birlikte define işleminin nereye olacağına karar vereceklerini ifade eden Billur Bahadırlı, Pazartesi günü büyük bir olasılıkla defin işleminin gerçekleşeceğini söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Billur Kalkavan sevenlerini bilgilendirmiş ve sağlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çok iyi olduğunu ve her gün daha iyiye gittiğini açıklayan ünlü oyuncu sonuçlarının da güzel çıktığını belirtirken merak edecek bir şeyin olmadığını ve iyileştiğini söylemişti. Kafasında saç çıkıyor olsa bile güzel olmadığı için saçlarını kendisinin kazıttığını belirten ünlü sunucu ve oyuncu bu meseleyi atlattığını belirtmişti. Biraz daha hastanede kalması gerektiğini açıklayan başarılı isim herkesi çok sevdiğini belirtirken teşekkürlerini de sunmuştu.

Hamdi Alkan da Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık problemleri ile ilgili önemli bilgi paylaşımlarında bulunmuş ve meslektaşına acil şifalar dilediğini belirtmişti. Billur Kalkavan'ın enerjisinin ve güzel yüreğinin bu hastalığı yeneceğini belirten Hamdi Alkan daima Billur Kalkavan'ın yanında olduğunu belirterek arkadaşına destek olmayı ihmal etmemişti. Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı hakkında da konuşmuş ve Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söylemişti. Böyle bir durumda çoğu erkeğin kaçacağını belirten Kalkavan Buğra Bahadırlı'nın ise kaçmadığını ve hastalık ile mücadele sürecinde sevgilisinin yanı başında durduğunu belirtmişti.

Sanat dünyası da ünlü oyuncu ve sonucu Billur Kalkavan'ın vefatı sonrasında yasa boğuldu ve sosyal medya hesaplarından pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi. Hamdi Alkan yakın arkadaşının vefatı sebebiyle çok üzgün olduğunu yazarken Hülya Koçyiğit de Billur Kalkavan'ı çocukluğundan beri tanıdığını, bu durumun çok erken olduğunu ve çok üzücü olduğunu belirtti. Anılarıyla Billur Kalkavan'ın yaşamaya devam edeceğini açıklayan Hülya Koçyiğit yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dilemeyi ihmal etmedi.