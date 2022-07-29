İş bankası emekli promosyonu açıkladı: Bankamatiklerden 5500 TL ödüyor

Emekli maaşını İş bankası üzerinden almak isteyenlere müjdeli haber var. banka SGK tarafından verilen bu nakit kampanyalarında acil duyuru paylaştı. SGK üzerinden verilen emekli promosyonlarında emekli maaşını ilk defa iş bankası şubelerine taşıyacak kişilere destek verileceği açıklandı. SGK ile yapılan anlaşma sonrasında 3 yıl bankalardan emekli maaşı alan ve bu maaşı taşımayacak olan kişilere bankalar promosyon veriyor. SGK bu promosyonların 750 TL'sini karşılıyor. Bankalarda bu durumda kendilerine özel kampanyalar yaparak daha fazla ödenek vermek istiyor. Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan kişilere 5500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilmektedir.

İş Bankası Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

İş Bankası emekli promosyonu almak için emekli maaşınızı İş bankası üzerinden almanız gerekmektedir. Maaşınızı bu bankadan almanız durumunda İŞCEP uygulaması üzerinden bankanın İnternet şubesi üzerinden ve telefon şubesi üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımak için SGK'ya gitmenize de gerek yoktur. Bankadaki hesaplarında bloke olmayan vatandaşlara banka kendi şubeleri üzerinden veya kişilerin kendileri de e-devlet sistemi üzerinden emekli promosyon başvurusu yapabilmektedirler.

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme adımlrını takip ederek bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ayrıca emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilere ayrıcalıklı kampanyalar da yapılacaktır. Emekli maaşı iş bankası üzerinden alan kişilere kredi kartı ve ek kartlar ücretsiz ve kart parası olmadan verilmektedir.