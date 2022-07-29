AKBANK Faizsiz Olarak 7500 TL kredi için duyuru yaptı! Banka bu kredilerde faiz istemeyecek, gelir belgesiz ödeyecek

Akbank son kampanyasını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden 7500 TL ödeme alacak ve faizsiz kredi kullancaksınız. Akbank mobil uygulaması üzerinden ve Akbanklı müşteri olan kişiler bu kredi başvurusunda bulunabilecek ve 7500 TL ödeme alabileceklerdir. Akbank yapılacak olan bu başvurularda, 7500 TL'ye kadar nakit ödemesi için nakit avans verecektir. 12 ay vadeye kadar bölerek geri ödemesini yapacağınız bu nakit avans için banka sıfır faiz işlem yapacak...

31 TEMMUZ SON TARİH

Akbank üzerinden 7500 TL faizsiz nakit avans alacak kişiler, mobil uygulamayı cep telefonlarına indirdikten sonra başvurusunu yapabileceklerdir. Cep telefonlarına indirdiğiniz Akbank direkt uygulaması üzerinden hemen başvuru yapacak faizsiz 7500 TL ödeme için nakit alacaksınız.

Bu miktar üzerinde kredi almak isteyenlere de banka destek verecek. Faizsiz 7500 Tl haricinde banka düşük faizli kredi kampanyaları da yapmaktadır. Akbank üzerinden faizsiz kredi almak için işlem yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecektir.

Kampanya dahilinde SMS’te belirtilen tarihe kadar banka müşterilerinin 7.500 TL’ye kadar ve 2-6 ay vadedeki Taksitli Avans işlemlerinde indirimli %0 aylık akdi faiz oranı geçerli olacaktır.

Akbank direkt üzerinden ayrıca kredi kartı başvurusu da yapacak ve bu başvuru ile birlikte sizlerde nakit için faizsiz işlem yapacaksınız. bu bankadan yapılan işlemlerde özellikle bankanın mobil uygulamasını kullanan kişiler hem bankacılık işlemlerini hem de kredi işlemlerini 7 24 yapacaklardır.