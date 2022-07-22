İş Bankası emekli maaşı alan kişiler için yeni bir karar aldı! 500 TL'ye kadar hediye ve ihtiyaç kredisi kullandırılacak...

Emekli maaşı alanlar için yeni bir duyuru yapıldı. İş bankası emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlar için yeni kampanyada yeni kararlar aldı. Emekli promosyon ödemeleri yapan bu banka, ayrıca ihtiyaç kredisi ve 500 TL hediye kampanyası yapacağını da duyurdu. İş bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler, eğer bir emekli yakınını bu bankaya maaş taşımaya ikna ederse, o kişi 500 TL ödeme alacak. Bu şekilde sizlerde aldığınız emekli promosyon ile ayrıca 500 TL ödeme alacaklardır. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek bu ödemeler için başvuru yapmak gerekmektedir.

Kampanyaya nasıl katılacaksınız!

Kampanyaya katılmak için 30 Eylül 2022 Maximum Mobil uygulamasına giriş yaparak buradan referans kodu almanız gerekmektedir. Bu referans kodu ile arkadaşınızın veya ailenizden birisinin maaşını İş Bankası'na taşıması durumunda hesabınıza 500 TL hediye edilecektir. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ve Referans Kodu ile 4402’ye SMS atarak kampanyaya başarılı katılım sağlayan her bir emekli yakını için 250 TL olmak üzere en fazla iki emekli yakını için toplam 500 TL Pazarama MaxiPuanı kazanılabilir.

İhtiyaç kredisi de verilecek!

Emekli maaşını İş bankası şubelerine taşıyan kişilere ayrıca emekli promosyon imkanı da sunulmaktadır. Emekli maaşı hesabınız üzerinden işlemlerinizi yaparak aynı gün içinde sonuç alabileceksiniz. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ve gelir belgesi istenmeden sizlere kredi imkanı sunan İş bankası, yapacağını bu yüksek limitli kredilerden sonra borç kapatma kredisi de vereceğini açıkladı. Borç kapatma kredisi alacak kişiler, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabileceklerdir. Borç kapatma kredisi alacak kişiler ile ihtiyaç kredisi alacak kişiler, emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden bu işlemleri yapacaklardır.