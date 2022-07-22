Son Dakika: Çocuğu Olan Kişilere PTT Üzerinden Para Veriliyor! Ödemeleri Çocuk Sayısına Göre Belirliyorlar

PTT üzerinden devlet destekli çocuk sahiplerine para ödenmesine 2022 yılında da devam ediliyor. Yapılan bu ödemelerde, PTT üzerinden kimlikle işlem yapacaksınız. Devlet tarafından verilen ve çocuk parası olarak da bilinen bu paraları almak isteyenlere 300 TL ile 600 TL arasında nakit imkanı sağlanmaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, isterlerse internetten isterlerse de SGK üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Her aileye verilen bu çocuk yardımı, kişilerin çocuk sayısına göre verilmektedir. Çocuğu olan aileler için verilen bu paralarda 300 TL 400 TL ve 600 TL ödeme alabiliyorsunuz. 3 çocuk için daha ilk defa başvuru yapacaksanız, 1300 TL ödeme alabiliyorsunuz. Bu kampanyadan yararlanacak olan kişiler, 2015 sonrasında doğum olan çocuklar için para alınmaktadır. TC kimlik numarası ile birlikte, internet üzerinden başvuru yapma imkanı da sunulmaktadır.

Çocuk Parası Ödemeleri...

Devlet tarafından ödenen çocuk parası, Tüm ailelere verilen bir yardımdır. 2015 sonrası doğan tüm çocuklara verilmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından verilen bu yardımlara başvuru yapması durumunda PTT Hesabınıza yatacaktır.

Çocuk Yardımı Ödemeleri...

Yeni doğan çocuk yardımı olarak bilinen bu yardımlara aile.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden de internet aracılığı ile başvuru yapma imkanınız vardır. İlk çocuk için 300 TL ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için ise 600 TL ödeme verilmektedir. İlk defa doğum yapan kişi buna göre 300 TL almaktadır.

Çocuk parası nereden alınır?

Çocuk parası almak istiyorsanız, PTT hesaplarına yatan ödemeleri alabileceksiniz. PTT üzerinden hesaplara para ödemesi alıp almadığınızı da e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Yardım parası başvuru yaptıktan sonra 25. gününe kadar ödemeler PTT hesaplarınıza yatacaktır. Çocuk parası için nakit alacak kişilere, ptt üzerinden hemen işlem yapılmaktadır.